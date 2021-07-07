***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2021 15:08
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947687
BIST
15:241.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,67
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.391
En Düşük
1.384
15:248,6821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0041
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
15:2410,2705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0040
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
15:24504,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,13
|Açılış
|: 504,00
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler15:24
|TUREX
|10,52
|19.621.083
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.106.142
|% 9,71
|
|LOGO
|37,64
|94.047.632
|% 8,16
|
|TUCLK
|13,94
|55.910.046
|% 8,15
|
|AGYO
|2,26
|28.322.892
|% 8,13
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,76
|874.913.207
|% 1,74
|
|KRDMD
|7,12
|482.393.627
|% 2,89
|
|YKBNK
|2,27
|437.228.005
|% 2,25
|
|AKBNK
|5,38
|427.498.656
|% 0,19
|
|THYAO
|13,87
|413.917.859
|% -0,07
|
|YKBNK
|2,27
|437.228.005
|% 2,25
|
|PEKGY
|1,26
|164.950.838
|% -5,26
|
|GARAN
|8,76
|874.913.207
|% 1,74
|
|AKBNK
|5,38
|427.498.656
|% 0,19
|
|KRDMD
|7,12
|482.393.627
|% 2,89
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6783
|8,6821
|% -0,05
|
|Euro
|10,2664
|10,2705
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,9647
|12,0247
|% 0,12
|
|Frank
|9,3617
|9,4181
|% 0,04
|
|Riyal
|2,3053
|2,3169
|% -0,16
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|11,07
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,54
|
|Cumhuriyet
|3.336
|3.387
|-3,00
|
|Tam
|3.324
|3.408
|-0,78
|
|Yarım
|1.607
|1.649
|-0,37
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,19
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,40
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,37
|0,06
|
|B. Petrol
|75,58
|75,58
|1,05
|