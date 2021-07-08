***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.07.2021 10:43
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948350
BIST
10:311.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,77
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.387
10:318,7194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0341
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7330
En Düşük
8,6701
10:3110,3080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0575
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3350
En Düşük
10,2314
10:31506,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,29
|Açılış
|: 506,06
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
506,29
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler10:31
|TUREX
|11,57
|7.079.880
|% 9,98
|
|MAKTK
|3,01
|12.838.768
|% 9,85
|
|DENGE
|1,29
|82.921
|% 8,25
|
|PINSU
|7,48
|1.193.354
|% 6,40
|
|IDGYO
|2,04
|13.490.841
|% 6,25
|
|SNGYO
|4,23
|13.356.847
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|10.721.787
|% -9,95
|
|SNKRN
|26,92
|43.476
|% -6,07
|
|KATMR
|3,27
|33.600.987
|% -5,22
|
|ERBOS
|128,30
|19.763.080
|% -5,10
|
|GARAN
|8,66
|155.125.781
|% -0,80
|
|PETKM
|5,37
|112.147.939
|% 0,19
|
|THYAO
|13,85
|105.199.035
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,90
|84.343.635
|% 0,00
|
|BIOEN
|27,48
|78.401.864
|% 3,00
|
|EKGYO
|1,90
|84.343.635
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|46.126.942
|% 0,00
|
|ODAS
|1,95
|47.490.952
|% -3,47
|
|PETKM
|5,37
|112.147.939
|% 0,19
|
|YKBNK
|2,28
|41.356.577
|% 0,00
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7150
|8,7194
|% 0,39
|
|Euro
|10,3016
|10,3080
|% 0,56
|
|Sterlin
|11,9710
|12,0310
|% 0,16
|
|Frank
|9,4053
|9,4619
|% 0,66
|
|Riyal
|2,3177
|2,3294
|% 0,38
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|2,91
|
|Altın Gr.
|506
|506
|2,29
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,02
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,08
|73,08
|-0,35
|