***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2021 15:36
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954957
BIST
16:531.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 12,65
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.427
En Düşük
1.408
16:538,5392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0646
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
16:5310,1380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0977
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1691
En Düşük
10,0325
16:53494,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,60
|Açılış
|: 494,58
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler16:51
|VBTYZ
|20,90
|5.166.710
|% 10,00
|
|EDATA
|17,94
|112.614.222
|% 9,99
|
|DNISI
|12,45
|11.114.467
|% 9,98
|
|KTSKR
|32,22
|37.084.507
|% 9,97
|
|KRONT
|55,15
|28.680.672
|% 9,97
|
|DERIM
|10,43
|14.461.236
|% -9,93
|
|AGYO
|3,18
|79.335.847
|% -9,92
|
|METUR
|4,49
|270.172.374
|% -9,84
|
|SANFM
|20,04
|8.444.425
|% -6,79
|
|MMCAS
|5,81
|163.666
|% -5,99
|
|GARAN
|9,22
|1.789.212.179
|% 1,32
|
|KOZAL
|111,40
|1.559.472.268
|% 5,09
|
|TUPRS
|97,55
|731.606.779
|% 3,17
|
|KOZAA
|14,36
|551.877.530
|% 3,76
|
|EREGL
|20,14
|397.036.614
|% 1,10
|
|GARAN
|9,22
|1.789.212.179
|% 1,32
|
|YKBNK
|2,47
|395.193.256
|% 0,82
|
|ODAS
|1,38
|92.654.084
|% 2,22
|
|CEMAS
|1,37
|81.456.035
|% 0,00
|
|METUR
|4,49
|270.172.374
|% -9,84
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5338
|8,5364
|% 0,73
|
|Euro
|10,0959
|10,1495
|% 1,09
|
|Sterlin
|11,8385
|11,8979
|% 0,83
|
|Frank
|9,3787
|9,4352
|% 0,67
|
|Riyal
|2,2707
|2,2821
|% 0,74
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-8,98
|
|Altın Gr.
|494
|495
|0,57
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|18,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|10,12
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|4,90
|
|Çeyrek
|791
|809
|2,45
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,93
|0,00
|
|B. Petrol
|70,64
|70,64
|0,26
|