***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2021 15:37
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954958
BIST
15:351.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,37
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
15:358,5380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0634
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
15:3510,1256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0853
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1691
En Düşük
10,0325
15:35497,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 3,04
|Açılış
|: 497,02
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler15:33
|VBTYZ
|20,90
|4.986.176
|% 10,00
|
|EDATA
|17,94
|111.438.076
|% 9,99
|
|DNISI
|12,45
|11.079.358
|% 9,98
|
|KRONT
|55,15
|25.656.467
|% 9,97
|
|KTSKR
|32,22
|37.031.505
|% 9,97
|
|DERIM
|10,43
|14.259.614
|% -9,93
|
|AGYO
|3,18
|79.208.510
|% -9,92
|
|METUR
|4,49
|269.364.223
|% -9,84
|
|SANFM
|20,10
|7.822.339
|% -6,51
|
|MMCAS
|5,81
|163.666
|% -5,99
|
|GARAN
|9,19
|1.536.457.825
|% 0,99
|
|KOZAL
|111,00
|1.462.464.476
|% 4,72
|
|TUPRS
|97,60
|664.574.196
|% 3,23
|
|KOZAA
|14,35
|522.496.529
|% 3,68
|
|AKBNK
|5,43
|352.305.565
|% 0,18
|
|GARAN
|9,19
|1.536.457.825
|% 0,99
|
|YKBNK
|2,46
|329.424.894
|% 0,41
|
|AKBNK
|5,43
|352.305.565
|% 0,18
|
|ODAS
|1,38
|87.537.183
|% 2,22
|
|METUR
|4,49
|269.364.223
|% -9,84
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5345
|8,5389
|% 0,76
|
|Euro
|10,1193
|10,1368
|% 0,96
|
|Sterlin
|11,8443
|11,9037
|% 0,88
|
|Frank
|9,3766
|9,4330
|% 0,64
|
|Riyal
|2,2689
|2,2803
|% 0,66
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-1,04
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,61
|
|Cumhuriyet
|3.289
|3.339
|18,00
|
|Tam
|3.273
|3.356
|21,49
|
|Yarım
|1.582
|1.623
|10,40
|
|Çeyrek
|794
|812
|5,20
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,46
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,05
|
|B. Petrol
|70,78
|70,78
|0,40
|
Seans Raporu
15:33
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