***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2021 15:37
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954959
BIST
15:371.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,75
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
15:378,5385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0639
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
15:3710,1227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0824
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1691
En Düşük
10,0325
15:37497,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,25
|Açılış
|: 497,24
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler15:37
|VBTYZ
|20,90
|4.986.176
|% 10,00
|
|EDATA
|17,94
|111.450.454
|% 9,99
|
|DNISI
|12,45
|11.079.421
|% 9,98
|
|PENTA
|44,36
|17.415.385
|% 9,97
|
|KRONT
|55,15
|25.656.467
|% 9,97
|
|DERIM
|10,43
|14.259.614
|% -9,93
|
|AGYO
|3,18
|79.210.743
|% -9,92
|
|METUR
|4,49
|269.386.579
|% -9,84
|
|SANFM
|20,08
|7.824.347
|% -6,60
|
|MMCAS
|5,81
|163.666
|% -5,99
|
|GARAN
|9,17
|1.547.320.489
|% 0,77
|
|KOZAL
|110,80
|1.470.200.407
|% 4,53
|
|TUPRS
|97,65
|666.000.143
|% 3,28
|
|KOZAA
|14,34
|523.543.401
|% 3,61
|
|AKBNK
|5,42
|356.021.442
|% 0,00
|
|GARAN
|9,17
|1.547.320.489
|% 0,77
|
|YKBNK
|2,46
|329.551.736
|% 0,41
|
|AKBNK
|5,42
|356.021.442
|% 0,00
|
|ODAS
|1,38
|87.603.546
|% 2,22
|
|METUR
|4,49
|269.386.579
|% -9,84
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5347
|8,5385
|% 0,75
|
|Euro
|10,1172
|10,1227
|% 0,82
|
|Sterlin
|11,8394
|11,8987
|% 0,84
|
|Frank
|9,3737
|9,4301
|% 0,61
|
|Riyal
|2,2682
|2,2796
|% 0,63
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|-0,59
|
|Altın Gr.
|496
|496
|2,46
|
|Cumhuriyet
|3.289
|3.339
|18,00
|
|Tam
|3.273
|3.356
|21,28
|
|Yarım
|1.581
|1.623
|9,73
|
|Çeyrek
|793
|811
|4,87
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,46
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,98
|0,05
|
|B. Petrol
|70,79
|70,79
|0,41
|