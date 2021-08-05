***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2021 15:39
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954960
BIST
17:171.430
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 16,48
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.431
En Düşük
1.408
17:178,5362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0616
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
17:1710,1281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0878
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1691
En Düşük
10,0325
17:17494,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,98
|Açılış
|: 494,96
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler17:17
|VBTYZ
|20,90
|5.179.877
|% 10,00
|
|EDATA
|17,94
|112.700.908
|% 9,99
|
|DNISI
|12,45
|11.140.164
|% 9,98
|
|KRONT
|55,15
|28.851.968
|% 9,97
|
|KTSKR
|32,22
|37.103.065
|% 9,97
|
|DERIM
|10,43
|14.475.703
|% -9,93
|
|AGYO
|3,18
|79.369.069
|% -9,92
|
|METUR
|4,49
|270.247.707
|% -9,84
|
|SANFM
|20,06
|8.683.404
|% -6,70
|
|ITTFH
|1,55
|47.665.809
|% -6,06
|
|GARAN
|9,25
|1.956.031.060
|% 1,65
|
|KOZAL
|111,30
|1.578.555.329
|% 5,00
|
|TUPRS
|97,65
|751.388.014
|% 3,28
|
|AKBNK
|5,49
|561.148.432
|% 1,29
|
|KOZAA
|14,37
|557.153.057
|% 3,83
|
|GARAN
|9,25
|1.956.031.060
|% 1,65
|
|YKBNK
|2,51
|466.732.533
|% 2,45
|
|AKBNK
|5,49
|561.148.432
|% 1,29
|
|ODAS
|1,40
|136.276.755
|% 3,70
|
|TSKB
|1,32
|81.652.835
|% 0,76
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5325
|8,5362
|% 0,73
|
|Euro
|10,1048
|10,1281
|% 0,87
|
|Sterlin
|11,8644
|11,9239
|% 1,05
|
|Frank
|9,3845
|9,4410
|% 0,73
|
|Riyal
|2,2690
|2,2804
|% 0,66
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-9,06
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,74
|
|Cumhuriyet
|3.276
|3.326
|5,00
|
|Tam
|3.261
|3.343
|8,98
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|4,35
|
|Çeyrek
|791
|809
|2,17
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,28
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,01
|
|B. Petrol
|70,75
|70,75
|0,37
|
Seans Raporu
17:17
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17:31XU100
Endeks 1, 431 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 18 üstünde . İşlem hacmi 14, 070.00 milyon TL de
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17:31ERBOS
Yüzde 8.65 oranında artışla 152.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 837, 642 adet işlem
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17:29DAGI
Yüzde 9.86 oranında artışla 3.23 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 440, 903 adet işlem
-
17:27MANAS
Yüzde 6.24 oranında artışla 17.53 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 710, 595 adet işlem
-
17:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, ARCLK, TKFEN