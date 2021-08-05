***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2021 15:40
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954962
BIST
16:451.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 12,71
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.427
En Düşük
1.408
16:458,5384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0638
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
16:4510,1264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0861
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1691
En Düşük
10,0325
16:45494,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,37
|Açılış
|: 494,35
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler16:45
|VBTYZ
|20,90
|5.001.725
|% 10,00
|
|EDATA
|17,94
|112.601.700
|% 9,99
|
|DNISI
|12,45
|11.114.467
|% 9,98
|
|KRONT
|55,15
|28.680.672
|% 9,97
|
|KTSKR
|32,22
|37.084.507
|% 9,97
|
|DERIM
|10,43
|14.461.226
|% -9,93
|
|AGYO
|3,18
|79.331.166
|% -9,92
|
|METUR
|4,49
|270.139.606
|% -9,84
|
|SANFM
|20,04
|8.431.238
|% -6,79
|
|MMCAS
|5,81
|163.666
|% -5,99
|
|GARAN
|9,22
|1.787.866.934
|% 1,32
|
|KOZAL
|111,30
|1.555.885.153
|% 5,00
|
|TUPRS
|97,50
|730.304.709
|% 3,12
|
|KOZAA
|14,35
|550.901.198
|% 3,68
|
|AKBNK
|5,47
|457.454.835
|% 0,92
|
|GARAN
|9,22
|1.787.866.934
|% 1,32
|
|YKBNK
|2,48
|388.889.783
|% 1,22
|
|AKBNK
|5,47
|457.454.835
|% 0,92
|
|ODAS
|1,37
|92.439.071
|% 1,48
|
|CEMAS
|1,37
|81.262.798
|% 0,00
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5369
|8,5384
|% 0,75
|
|Euro
|10,1185
|10,1264
|% 0,86
|
|Sterlin
|11,8361
|11,8954
|% 0,81
|
|Frank
|9,3781
|9,4345
|% 0,66
|
|Riyal
|2,2697
|2,2811
|% 0,69
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-12,77
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,94
|
|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|23,00
|
|Tam
|3.276
|3.359
|24,61
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|11,91
|
|Çeyrek
|794
|812
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,06
|
|B. Petrol
|70,65
|70,65
|0,27
|
Seans Raporu
16:45
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16:56
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