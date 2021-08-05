***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2021 15:42
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954964
BIST
15:471.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,08
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
15:478,5384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0638
|Açılış
|: 8,5330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
15:4710,1486
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1083
|Açılış
|: 10,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1691
En Düşük
10,0325
15:47497,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,55
|Açılış
|: 497,53
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler15:47
|VBTYZ
|20,90
|4.986.197
|% 10,00
|
|EDATA
|17,94
|111.543.832
|% 9,99
|
|DNISI
|12,45
|11.084.973
|% 9,98
|
|KTSKR
|32,22
|37.036.885
|% 9,97
|
|KRONT
|55,15
|27.434.393
|% 9,97
|
|METUR
|4,49
|269.470.026
|% -9,84
|
|SANFM
|20,02
|8.022.892
|% -6,88
|
|MMCAS
|5,81
|163.666
|% -5,99
|
|TGSAS
|12,28
|8.112.195
|% -5,03
|
|KENT
|200,00
|794.329
|% -4,72
|
|GARAN
|9,15
|1.595.891.172
|% 0,55
|
|KOZAL
|111,10
|1.487.830.999
|% 4,81
|
|TUPRS
|97,50
|670.862.263
|% 3,12
|
|KOZAA
|14,34
|528.208.177
|% 3,61
|
|YKBNK
|2,45
|337.737.413
|% 0,00
|
|ODAS
|1,37
|88.044.075
|% 1,48
|
|CEMAS
|1,36
|78.997.080
|% -0,73
|
|PEKGY
|0,97
|55.502.577
|% -2,02
|
|GWIND
|3,92
|185.349.546
|% 5,09
|
|EKGYO
|1,81
|62.897.704
|% 0,00
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5347
|8,5384
|% 0,75
|
|Euro
|10,0932
|10,1486
|% 1,08
|
|Sterlin
|11,8508
|11,9103
|% 0,94
|
|Frank
|9,3840
|9,4405
|% 0,72
|
|Riyal
|2,2721
|2,2835
|% 0,80
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|-0,59
|
|Altın Gr.
|496
|496
|2,46
|
|Cumhuriyet
|3.289
|3.339
|18,00
|
|Tam
|3.273
|3.356
|21,28
|
|Yarım
|1.581
|1.623
|9,73
|
|Çeyrek
|793
|811
|4,87
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,46
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,98
|0,05
|
|B. Petrol
|70,79
|70,79
|0,41
|
Seans Raporu
15:47
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