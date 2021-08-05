***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2021 15:43
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954965
BIST
16:431.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 11,52
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.426
En Düşük
1.408
16:438,5395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0649
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
16:4310,1267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0864
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1691
En Düşük
10,0325
16:43494,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,57
|Açılış
|: 494,55
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler16:43
|VBTYZ
|20,90
|5.001.725
|% 10,00
|
|EDATA
|17,94
|112.370.059
|% 9,99
|
|DNISI
|12,45
|11.113.334
|% 9,98
|
|KTSKR
|32,22
|37.084.313
|% 9,97
|
|KRONT
|55,15
|28.668.484
|% 9,97
|
|DERIM
|10,43
|14.460.475
|% -9,93
|
|AGYO
|3,18
|79.327.929
|% -9,92
|
|METUR
|4,49
|270.086.678
|% -9,84
|
|SANFM
|20,04
|8.375.653
|% -6,79
|
|MMCAS
|5,81
|163.666
|% -5,99
|
|GARAN
|9,21
|1.736.573.623
|% 1,21
|
|KOZAL
|111,40
|1.554.172.729
|% 5,09
|
|TUPRS
|97,50
|723.971.378
|% 3,12
|
|KOZAA
|14,37
|548.448.227
|% 3,83
|
|AKBNK
|5,45
|412.417.205
|% 0,55
|
|GARAN
|9,21
|1.736.573.623
|% 1,21
|
|YKBNK
|2,48
|388.300.063
|% 1,22
|
|AKBNK
|5,45
|412.417.205
|% 0,55
|
|ODAS
|1,37
|91.923.732
|% 1,48
|
|CEMAS
|1,36
|81.175.566
|% -0,73
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5353
|8,5395
|% 0,77
|
|Euro
|10,0956
|10,1267
|% 0,86
|
|Sterlin
|11,8459
|11,9053
|% 0,90
|
|Frank
|9,3826
|9,4391
|% 0,71
|
|Riyal
|2,2690
|2,2804
|% 0,66
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-12,77
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,94
|
|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|23,00
|
|Tam
|3.276
|3.359
|24,61
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|11,91
|
|Çeyrek
|794
|812
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,06
|
|B. Petrol
|70,65
|70,65
|0,27
|
Seans Raporu
16:43
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