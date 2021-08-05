***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2021 15:44
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954966
BIST
16:581.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 13,01
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.427
En Düşük
1.408
16:588,5332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0586
|Açılış
|: 8,5330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
16:5810,1296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0893
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1691
En Düşük
10,0325
16:58494,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,95
|Açılış
|: 494,94
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler16:58
|VBTYZ
|20,90
|5.167.232
|% 10,00
|
|EDATA
|17,94
|112.653.654
|% 9,99
|
|DNISI
|12,45
|11.135.035
|% 9,98
|
|KTSKR
|32,22
|37.090.145
|% 9,97
|
|PENTA
|44,36
|17.606.710
|% 9,97
|
|DERIM
|10,43
|14.468.266
|% -9,93
|
|AGYO
|3,18
|79.342.942
|% -9,92
|
|METUR
|4,49
|270.198.461
|% -9,84
|
|SANFM
|20,10
|8.503.936
|% -6,51
|
|MMCAS
|5,81
|163.666
|% -5,99
|
|GARAN
|9,24
|1.863.480.332
|% 1,54
|
|KOZAL
|111,40
|1.565.088.701
|% 5,09
|
|TUPRS
|97,50
|736.650.216
|% 3,12
|
|KOZAA
|14,34
|553.345.491
|% 3,61
|
|AKBNK
|5,49
|493.336.586
|% 1,29
|
|GARAN
|9,24
|1.863.480.332
|% 1,54
|
|YKBNK
|2,49
|406.155.006
|% 1,63
|
|AKBNK
|5,49
|493.336.586
|% 1,29
|
|ODAS
|1,38
|119.738.918
|% 2,22
|
|CEMAS
|1,37
|82.233.635
|% 0,00
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5316
|8,5332
|% 0,69
|
|Euro
|10,1220
|10,1296
|% 0,89
|
|Sterlin
|11,8417
|11,9010
|% 0,86
|
|Frank
|9,3766
|9,4330
|% 0,64
|
|Riyal
|2,2696
|2,2810
|% 0,69
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-8,12
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,74
|
|Cumhuriyet
|3.276
|3.326
|5,00
|
|Tam
|3.261
|3.343
|8,98
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|4,35
|
|Çeyrek
|791
|809
|2,17
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,28
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|-0,02
|
|B. Petrol
|70,73
|70,73
|0,35
|
Seans Raporu
16:58
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17:13AKSUE
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17:12MANAS
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17:11
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17:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 64 artarak (% 1.09 ) 1, 260
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17:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VBTYZ, KRONT, KTSKR, PENTA, DAGI, IDGYO, ISGSY, EDATA, DNISI, GENIL