***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2021 15:49
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954970
BIST
15:341.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,26
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
15:348,5389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0643
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
15:3410,1368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0965
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1691
En Düşük
10,0325
15:34496,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,97
|Açılış
|: 496,95
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler15:32
|VBTYZ
|20,90
|4.986.176
|% 10,00
|
|EDATA
|17,94
|111.450.454
|% 9,99
|
|DNISI
|12,45
|11.079.421
|% 9,98
|
|PENTA
|44,36
|17.415.385
|% 9,97
|
|KRONT
|55,15
|25.656.467
|% 9,97
|
|DERIM
|10,43
|14.259.614
|% -9,93
|
|AGYO
|3,18
|79.210.743
|% -9,92
|
|METUR
|4,49
|269.386.579
|% -9,84
|
|SANFM
|20,08
|7.824.347
|% -6,60
|
|MMCAS
|5,81
|163.666
|% -5,99
|
|GARAN
|9,17
|1.547.320.489
|% 0,77
|
|KOZAL
|110,80
|1.470.200.407
|% 4,53
|
|TUPRS
|97,65
|666.000.143
|% 3,28
|
|KOZAA
|14,34
|523.543.401
|% 3,61
|
|AKBNK
|5,42
|356.021.442
|% 0,00
|
|GARAN
|9,17
|1.547.320.489
|% 0,77
|
|YKBNK
|2,46
|329.551.736
|% 0,41
|
|AKBNK
|5,42
|356.021.442
|% 0,00
|
|ODAS
|1,38
|87.603.546
|% 2,22
|
|METUR
|4,49
|269.386.579
|% -9,84
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5396
|8,5425
|% 0,80
|
|Euro
|10,1189
|10,1280
|% 0,87
|
|Sterlin
|11,8414
|11,9008
|% 0,86
|
|Frank
|9,3762
|9,4327
|% 0,64
|
|Riyal
|2,2690
|2,2804
|% 0,66
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-2,06
|
|Altın Gr.
|497
|497
|3,45
|
|Cumhuriyet
|3.295
|3.345
|24,00
|
|Tam
|3.281
|3.364
|29,25
|
|Yarım
|1.586
|1.627
|14,15
|
|Çeyrek
|795
|814
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,45
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,99
|7,00
|0,07
|
|B. Petrol
|70,43
|70,43
|0,05
|
Seans Raporu
15:32
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