***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2021 15:51
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954972
BIST
17:121.431
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 16,93
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.431
En Düşük
1.408
17:128,5351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0605
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
8,5731
En Düşük
8,4628
17:1210,1295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0892
|Açılış
|: 6,9373
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9262
|
10,1691
En Düşük
10,0325
17:12494,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,90
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler17:12
|VBTYZ
|20,90
|5.179.877
|% 10,00
|
|EDATA
|17,94
|112.669.998
|% 9,99
|
|DNISI
|12,45
|11.138.869
|% 9,98
|
|KTSKR
|32,22
|37.103.065
|% 9,97
|
|PENTA
|44,36
|17.690.772
|% 9,97
|
|DERIM
|10,43
|14.475.703
|% -9,93
|
|AGYO
|3,18
|79.363.332
|% -9,92
|
|METUR
|4,49
|270.236.294
|% -9,84
|
|SANFM
|19,99
|8.654.074
|% -7,02
|
|MMCAS
|5,81
|163.666
|% -5,99
|
|GARAN
|9,25
|1.916.614.998
|% 1,65
|
|KOZAL
|111,10
|1.571.479.139
|% 4,81
|
|TUPRS
|97,45
|743.778.216
|% 3,07
|
|KOZAA
|14,33
|555.683.629
|% 3,54
|
|AKBNK
|5,48
|534.895.149
|% 1,11
|
|GARAN
|9,25
|1.916.614.998
|% 1,65
|
|YKBNK
|2,48
|408.475.519
|% 1,22
|
|AKBNK
|5,48
|534.895.149
|% 1,11
|
|ODAS
|1,40
|132.317.916
|% 3,70
|
|CEMAS
|1,37
|82.792.100
|% 0,00
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5316
|8,5351
|% 0,71
|
|Euro
|10,1124
|10,1295
|% 0,89
|
|Sterlin
|11,8536
|11,9130
|% 0,96
|
|Frank
|9,3800
|9,4365
|% 0,68
|
|Riyal
|2,2697
|2,2811
|% 0,69
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-7,17
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,95
|
|Cumhuriyet
|3.276
|3.326
|5,00
|
|Tam
|3.266
|3.348
|13,62
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|6,59
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,31
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,01
|
|B. Petrol
|70,74
|70,74
|0,36
|
Seans Raporu
17:12
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17:26
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BRKO, PENTA, KAPLM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:26
ITTFH, KENT, CELHA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında