***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2021 15:52
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954973
BIST
17:321.430
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 16,13
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.431
En Düşük
1.408
17:328,5328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0582
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
17:3210,1286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0883
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1691
En Düşük
10,0325
17:32494,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,10
|Açılış
|: 494,08
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler17:32
|VBTYZ
|20,90
|5.200.213
|% 10,00
|
|KAPLM
|23,56
|30.059.444
|% 9,99
|
|EDATA
|17,94
|112.761.904
|% 9,99
|
|DNISI
|12,45
|11.153.523
|% 9,98
|
|KRONT
|55,15
|29.002.859
|% 9,97
|
|DERIM
|10,43
|14.500.025
|% -9,93
|
|AGYO
|3,18
|79.384.409
|% -9,92
|
|METUR
|4,49
|270.409.913
|% -9,84
|
|SANFM
|20,02
|8.886.726
|% -6,88
|
|ITTFH
|1,55
|51.390.185
|% -6,06
|
|GARAN
|9,20
|2.092.324.557
|% 1,10
|
|KOZAL
|110,70
|1.599.970.019
|% 4,43
|
|TUPRS
|97,50
|764.547.580
|% 3,12
|
|AKBNK
|5,48
|584.165.185
|% 1,11
|
|THYAO
|12,79
|571.222.328
|% 1,27
|
|GARAN
|9,20
|2.092.324.557
|% 1,10
|
|YKBNK
|2,50
|516.465.439
|% 2,04
|
|AKBNK
|5,48
|584.165.185
|% 1,11
|
|ODAS
|1,39
|138.301.752
|% 2,96
|
|TSKB
|1,32
|113.940.432
|% 0,76
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5296
|8,5328
|% 0,69
|
|Euro
|10,1167
|10,1286
|% 0,88
|
|Sterlin
|11,8575
|11,9169
|% 0,99
|
|Frank
|9,3731
|9,4295
|% 0,61
|
|Riyal
|2,2671
|2,2785
|% 0,58
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-9,53
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,64
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,28
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,93
|0,01
|
|B. Petrol
|70,83
|70,83
|0,45
|
Seans Raporu
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