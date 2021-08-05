***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2021 15:57
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954978
BIST
17:111.429
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 15,68
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.429
En Düşük
1.408
17:118,5309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0563
|Açılış
|: 8,5330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
17:1110,1447
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1044
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1691
En Düşük
10,0325
17:11495,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,07
|Açılış
|: 495,06
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler17:11
|VBTYZ
|20,90
|5.179.877
|% 10,00
|
|EDATA
|17,94
|112.664.616
|% 9,99
|
|DNISI
|12,45
|11.138.869
|% 9,98
|
|KTSKR
|32,22
|37.102.292
|% 9,97
|
|PENTA
|44,36
|17.690.772
|% 9,97
|
|DERIM
|10,43
|14.475.703
|% -9,93
|
|AGYO
|3,18
|79.363.332
|% -9,92
|
|METUR
|4,49
|270.213.700
|% -9,84
|
|SANFM
|20,06
|8.630.710
|% -6,70
|
|MMCAS
|5,81
|163.666
|% -5,99
|
|GARAN
|9,24
|1.911.613.319
|% 1,54
|
|KOZAL
|111,20
|1.570.101.593
|% 4,91
|
|TUPRS
|97,55
|742.583.202
|% 3,17
|
|KOZAA
|14,34
|555.584.045
|% 3,61
|
|AKBNK
|5,48
|534.304.654
|% 1,11
|
|GARAN
|9,24
|1.911.613.319
|% 1,54
|
|YKBNK
|2,48
|408.454.158
|% 1,22
|
|AKBNK
|5,48
|534.304.654
|% 1,11
|
|ODAS
|1,40
|127.218.055
|% 3,70
|
|CEMAS
|1,37
|82.700.852
|% 0,00
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5287
|8,5309
|% 0,66
|
|Euro
|10,0901
|10,1447
|% 1,04
|
|Sterlin
|11,8529
|11,9124
|% 0,96
|
|Frank
|9,3789
|9,4354
|% 0,67
|
|Riyal
|2,2698
|2,2812
|% 0,70
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-9,06
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,74
|
|Cumhuriyet
|3.276
|3.326
|5,00
|
|Tam
|3.261
|3.343
|8,98
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|4,35
|
|Çeyrek
|791
|809
|2,17
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,28
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,01
|
|B. Petrol
|70,75
|70,75
|0,37
|
Seans Raporu
17:11
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17:26
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17:26
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17:26
ITTFH, KENT, CELHA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında