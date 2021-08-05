***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2021 16:00
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954982
BIST
17:201.431
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 17,08
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.431
En Düşük
1.408
17:208,5285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0539
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
17:2010,1171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0768
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1691
En Düşük
10,0325
17:20494,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,97
|Açılış
|: 494,95
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler17:20
|VBTYZ
|20,90
|5.180.650
|% 10,00
|
|EDATA
|17,94
|112.730.186
|% 9,99
|
|DNISI
|12,45
|11.140.164
|% 9,98
|
|PENTA
|44,36
|17.703.370
|% 9,97
|
|KRONT
|55,15
|28.869.285
|% 9,97
|
|DERIM
|10,43
|14.476.839
|% -9,93
|
|AGYO
|3,18
|79.372.102
|% -9,92
|
|METUR
|4,49
|270.285.374
|% -9,84
|
|SANFM
|20,10
|8.772.405
|% -6,51
|
|ITTFH
|1,55
|47.665.809
|% -6,06
|
|GARAN
|9,26
|1.985.295.269
|% 1,76
|
|KOZAL
|111,40
|1.581.444.149
|% 5,09
|
|TUPRS
|97,65
|754.768.960
|% 3,28
|
|AKBNK
|5,50
|565.768.316
|% 1,48
|
|KOZAA
|14,36
|558.187.312
|% 3,76
|
|GARAN
|9,26
|1.985.295.269
|% 1,76
|
|YKBNK
|2,52
|495.711.353
|% 2,86
|
|AKBNK
|5,50
|565.768.316
|% 1,48
|
|ODAS
|1,40
|137.575.351
|% 3,70
|
|TSKB
|1,32
|97.150.028
|% 0,76
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5251
|8,5285
|% 0,64
|
|Euro
|10,1100
|10,1171
|% 0,76
|
|Sterlin
|11,8598
|11,9193
|% 1,01
|
|Frank
|9,3772
|9,4337
|% 0,65
|
|Riyal
|2,2677
|2,2791
|% 0,60
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-8,12
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,74
|
|Cumhuriyet
|3.276
|3.326
|5,00
|
|Tam
|3.261
|3.343
|8,98
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|4,35
|
|Çeyrek
|791
|809
|2,17
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,28
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|-0,02
|
|B. Petrol
|70,73
|70,73
|0,35
|
Seans Raporu
17:20
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17:31XU100
Endeks 1, 431 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 18 üstünde . İşlem hacmi 14, 070.00 milyon TL de
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17:31ERBOS
Yüzde 8.65 oranında artışla 152.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 837, 642 adet işlem
-
17:29DAGI
Yüzde 9.86 oranında artışla 3.23 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 440, 903 adet işlem
-
17:27MANAS
Yüzde 6.24 oranında artışla 17.53 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 710, 595 adet işlem
-
17:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, ARCLK, TKFEN