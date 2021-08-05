***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2021 16:00
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954983
BIST
17:201.431
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 17,05
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.431
En Düşük
1.408
17:208,5285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0539
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
17:2010,1171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0768
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1691
En Düşük
10,0325
17:20494,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,97
|Açılış
|: 494,95
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler17:20
|VBTYZ
|20,90
|5.180.086
|% 10,00
|
|EDATA
|17,94
|112.704.120
|% 9,99
|
|DNISI
|12,45
|11.140.164
|% 9,98
|
|PENTA
|44,36
|17.701.197
|% 9,97
|
|KTSKR
|32,22
|37.106.287
|% 9,97
|
|DERIM
|10,43
|14.475.703
|% -9,93
|
|AGYO
|3,18
|79.371.931
|% -9,92
|
|METUR
|4,49
|270.263.045
|% -9,84
|
|SANFM
|20,12
|8.693.298
|% -6,42
|
|ITTFH
|1,55
|47.665.809
|% -6,06
|
|GARAN
|9,25
|1.974.417.020
|% 1,65
|
|KOZAL
|111,30
|1.579.580.589
|% 5,00
|
|TUPRS
|97,65
|752.099.929
|% 3,28
|
|AKBNK
|5,50
|564.146.678
|% 1,48
|
|KOZAA
|14,35
|557.507.797
|% 3,68
|
|GARAN
|9,25
|1.974.417.020
|% 1,65
|
|YKBNK
|2,51
|482.083.209
|% 2,45
|
|AKBNK
|5,50
|564.146.678
|% 1,48
|
|ODAS
|1,39
|137.008.562
|% 2,96
|
|TSKB
|1,32
|88.354.514
|% 0,76
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5251
|8,5285
|% 0,64
|
|Euro
|10,1100
|10,1171
|% 0,76
|
|Sterlin
|11,8536
|11,9130
|% 0,96
|
|Frank
|9,3800
|9,4365
|% 0,68
|
|Riyal
|2,2697
|2,2811
|% 0,69
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-7,17
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,95
|
|Cumhuriyet
|3.276
|3.326
|5,00
|
|Tam
|3.266
|3.348
|13,62
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|6,59
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,31
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,01
|
|B. Petrol
|70,74
|70,74
|0,36
|
Seans Raporu
17:20
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17:31XU100
Endeks 1, 431 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 18 üstünde . İşlem hacmi 14, 070.00 milyon TL de
-
17:31ERBOS
Yüzde 8.65 oranında artışla 152.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 837, 642 adet işlem
-
17:29DAGI
Yüzde 9.86 oranında artışla 3.23 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 440, 903 adet işlem
-
17:27MANAS
Yüzde 6.24 oranında artışla 17.53 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 710, 595 adet işlem
-
17:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, ARCLK, TKFEN