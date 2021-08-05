***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2021 16:02
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954985
BIST
15:511.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,94
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
15:518,5396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0650
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
15:5110,1242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0839
|Açılış
|: 10,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1691
En Düşük
10,0325
15:51497,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 3,02
|Açılış
|: 496,94
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler15:51
|VBTYZ
|20,90
|4.988.496
|% 10,00
|
|EDATA
|17,94
|111.552.282
|% 9,99
|
|DNISI
|12,45
|11.085.322
|% 9,98
|
|KRONT
|55,15
|27.579.272
|% 9,97
|
|PENTA
|44,36
|17.464.625
|% 9,97
|
|METUR
|4,49
|269.644.606
|% -9,84
|
|SANFM
|20,20
|8.128.763
|% -6,05
|
|MMCAS
|5,81
|163.666
|% -5,99
|
|TGSAS
|12,27
|8.248.600
|% -5,10
|
|EUKYO
|6,45
|1.501.539
|% -4,73
|
|GARAN
|9,17
|1.598.940.584
|% 0,77
|
|KOZAL
|111,50
|1.510.865.101
|% 5,19
|
|TUPRS
|97,55
|673.092.605
|% 3,17
|
|KOZAA
|14,38
|531.264.721
|% 3,90
|
|YKBNK
|2,45
|338.151.456
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,45
|338.151.456
|% 0,00
|
|ODAS
|1,37
|88.160.365
|% 1,48
|
|METUR
|4,49
|269.644.606
|% -9,84
|
|CEMAS
|1,36
|79.126.256
|% -0,73
|
|PEKGY
|0,97
|55.648.371
|% -2,02
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5372
|8,5396
|% 0,77
|
|Euro
|10,1175
|10,1242
|% 0,84
|
|Sterlin
|11,8301
|11,8894
|% 0,76
|
|Frank
|9,3684
|9,4248
|% 0,56
|
|Riyal
|2,2679
|2,2792
|% 0,61
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|-0,59
|
|Altın Gr.
|496
|496
|2,46
|
|Cumhuriyet
|3.289
|3.339
|18,00
|
|Tam
|3.273
|3.356
|21,28
|
|Yarım
|1.581
|1.623
|9,73
|
|Çeyrek
|793
|811
|4,87
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,46
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,98
|0,05
|
|B. Petrol
|70,79
|70,79
|0,41
|
Seans Raporu
15:51
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16:02KAPLM
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