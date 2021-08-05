***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2021 16:03
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954987
BIST
16:201.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 8,92
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.423
En Düşük
1.408
16:208,5382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0636
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
16:2010,1315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0912
|Açılış
|: 10,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1691
En Düşük
10,0325
16:20497,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,46
|Açılış
|: 497,44
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler16:20
|VBTYZ
|20,90
|4.997.023
|% 10,00
|
|EDATA
|17,94
|111.663.743
|% 9,99
|
|DNISI
|12,45
|11.097.361
|% 9,98
|
|KTSKR
|32,22
|37.059.053
|% 9,97
|
|PENTA
|44,36
|17.486.450
|% 9,97
|
|DERIM
|10,43
|14.415.699
|% -9,93
|
|AGYO
|3,18
|79.254.627
|% -9,92
|
|METUR
|4,49
|269.805.038
|% -9,84
|
|SANFM
|20,10
|8.276.369
|% -6,51
|
|MMCAS
|5,81
|163.666
|% -5,99
|
|GARAN
|9,18
|1.631.113.518
|% 0,88
|
|KOZAL
|111,30
|1.535.591.612
|% 5,00
|
|TUPRS
|97,25
|698.376.026
|% 2,86
|
|KOZAA
|14,34
|543.404.028
|% 3,61
|
|AKBNK
|5,43
|380.716.134
|% 0,18
|
|GARAN
|9,18
|1.631.113.518
|% 0,88
|
|YKBNK
|2,46
|338.850.031
|% 0,41
|
|AKBNK
|5,43
|380.716.134
|% 0,18
|
|ODAS
|1,38
|89.973.250
|% 2,22
|
|METUR
|4,49
|269.805.038
|% -9,84
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5346
|8,5382
|% 0,75
|
|Euro
|10,1203
|10,1315
|% 0,91
|
|Sterlin
|11,8461
|11,9055
|% 0,90
|
|Frank
|9,3839
|9,4404
|% 0,72
|
|Riyal
|2,2706
|2,2820
|% 0,73
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|-1,59
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,86
|
|Cumhuriyet
|3.294
|3.343
|22,00
|
|Tam
|3.274
|3.357
|22,66
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|10,97
|
|Çeyrek
|794
|812
|5,48
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,46
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|0,06
|
|B. Petrol
|70,65
|70,65
|0,27
|
Seans Raporu
16:20
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16:32FONET
Yüzde 5.55 oranında artışla 13.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 219, 759 adet işlem
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16:31XU100
Endeks 1, 422 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 11, 637.00 milyon TL de
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16:31MSGYO
Yüzde 9.57 oranında artışla 4.35 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 781, 826 adet işlem
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16:30KRONT
Yüzde 9.97 oranında artışla 55.15 lira fiyatla işlem gören hissede 524, 868 adet işlem
-
16:29TSGYO
Yüzde 9.51 oranında artışla 3.11 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 836, 800 adet işlem