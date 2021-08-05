***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2021 16:43
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955001
BIST
17:331.430
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 15,78
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.431
En Düşük
1.408
17:338,5332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0586
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
17:3310,1242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0839
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1691
En Düşük
10,0325
17:33494,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,10
|Açılış
|: 494,08
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler17:33
|VBTYZ
|20,90
|5.188.676
|% 10,00
|
|EDATA
|17,94
|112.761.904
|% 9,99
|
|KAPLM
|23,56
|30.057.842
|% 9,99
|
|DNISI
|12,45
|11.153.498
|% 9,98
|
|KRONT
|55,15
|28.902.596
|% 9,97
|
|DERIM
|10,43
|14.499.994
|% -9,93
|
|AGYO
|3,18
|79.384.409
|% -9,92
|
|METUR
|4,49
|270.401.656
|% -9,84
|
|SANFM
|20,06
|8.835.791
|% -6,70
|
|ITTFH
|1,55
|48.534.926
|% -6,06
|
|GARAN
|9,20
|2.060.969.614
|% 1,10
|
|KOZAL
|111,00
|1.595.970.810
|% 4,72
|
|TUPRS
|97,55
|761.573.435
|% 3,17
|
|AKBNK
|5,47
|581.833.237
|% 0,92
|
|KOZAA
|14,28
|564.459.444
|% 3,18
|
|GARAN
|9,20
|2.060.969.614
|% 1,10
|
|YKBNK
|2,51
|513.992.586
|% 2,45
|
|AKBNK
|5,47
|581.833.237
|% 0,92
|
|ODAS
|1,40
|138.220.171
|% 3,70
|
|TSKB
|1,33
|113.856.958
|% 1,53
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-9,70
|
|Altın Gr.
|494
|494
|0,43
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,28
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,01
|
|B. Petrol
|70,84
|70,84
|0,46
|