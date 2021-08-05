***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2021 16:46
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955004
BIST
16:341.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 10,74
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.425
En Düşük
1.408
16:348,5430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0684
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
16:3410,1292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0889
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1691
En Düşük
10,0325
16:34496,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,73
|Açılış
|: 496,92
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler16:33
|VBTYZ
|20,90
|4.997.545
|% 10,00
|
|EDATA
|17,94
|111.871.919
|% 9,99
|
|DNISI
|12,45
|11.113.334
|% 9,98
|
|PENTA
|44,36
|17.490.975
|% 9,97
|
|KRONT
|55,15
|28.520.737
|% 9,97
|
|DERIM
|10,43
|14.422.353
|% -9,93
|
|AGYO
|3,18
|79.286.923
|% -9,92
|
|METUR
|4,49
|270.040.705
|% -9,84
|
|SANFM
|20,02
|8.349.045
|% -6,88
|
|MMCAS
|5,81
|163.666
|% -5,99
|
|GARAN
|9,21
|1.698.771.009
|% 1,21
|
|KOZAL
|111,30
|1.550.068.885
|% 5,00
|
|TUPRS
|97,25
|709.074.026
|% 2,86
|
|KOZAA
|14,37
|547.407.162
|% 3,83
|
|AKBNK
|5,44
|396.630.729
|% 0,37
|
|GARAN
|9,21
|1.698.771.009
|% 1,21
|
|YKBNK
|2,48
|362.505.207
|% 1,22
|
|AKBNK
|5,44
|396.630.729
|% 0,37
|
|ODAS
|1,37
|91.258.608
|% 1,48
|
|CEMAS
|1,36
|80.986.270
|% -0,73
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5399
|8,5428
|% 0,80
|
|Euro
|10,1161
|10,1356
|% 0,95
|
|Sterlin
|11,8444
|11,9038
|% 0,88
|
|Frank
|9,3847
|9,4412
|% 0,73
|
|Riyal
|2,2709
|2,2823
|% 0,75
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|-2,48
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,88
|
|Cumhuriyet
|3.291
|3.341
|20,00
|
|Tam
|3.277
|3.360
|25,19
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|12,19
|
|Çeyrek
|794
|813
|6,09
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,45
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|0,06
|
|B. Petrol
|70,21
|70,21
|-0,17
|