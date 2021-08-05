***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2021 16:48
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955009
BIST
16:571.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 12,45
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.427
En Düşük
1.408
16:578,5346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0600
|Açılış
|: 8,5330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
16:5710,1310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0907
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1691
En Düşük
10,0325
16:57494,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,74
|Açılış
|: 494,72
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler16:55
|VBTYZ
|20,90
|5.166.710
|% 10,00
|
|EDATA
|17,94
|112.653.331
|% 9,99
|
|DNISI
|12,45
|11.135.035
|% 9,98
|
|KTSKR
|32,22
|37.090.145
|% 9,97
|
|PENTA
|44,36
|17.606.710
|% 9,97
|
|DERIM
|10,43
|14.468.266
|% -9,93
|
|AGYO
|3,18
|79.340.557
|% -9,92
|
|METUR
|4,49
|270.193.333
|% -9,84
|
|SANFM
|20,06
|8.502.131
|% -6,70
|
|MMCAS
|5,81
|163.666
|% -5,99
|
|GARAN
|9,24
|1.862.873.869
|% 1,54
|
|KOZAL
|111,30
|1.564.592.836
|% 5,00
|
|TUPRS
|97,50
|736.302.308
|% 3,12
|
|KOZAA
|14,34
|552.689.484
|% 3,61
|
|AKBNK
|5,48
|492.318.036
|% 1,11
|
|GARAN
|9,24
|1.862.873.869
|% 1,54
|
|YKBNK
|2,48
|400.771.816
|% 1,22
|
|AKBNK
|5,48
|492.318.036
|% 1,11
|
|ODAS
|1,39
|119.287.091
|% 2,96
|
|CEMAS
|1,37
|82.139.346
|% 0,00
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5367
|8,5394
|% 0,76
|
|Euro
|10,0988
|10,1511
|% 1,10
|
|Sterlin
|11,8381
|11,8975
|% 0,83
|
|Frank
|9,3763
|9,4327
|% 0,64
|
|Riyal
|2,2697
|2,2811
|% 0,69
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-8,98
|
|Altın Gr.
|494
|495
|0,57
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|18,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|10,12
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|4,90
|
|Çeyrek
|791
|809
|2,45
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,93
|0,00
|
|B. Petrol
|70,64
|70,64
|0,26
|
Seans Raporu
16:55
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