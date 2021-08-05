***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2021 16:49
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955011
BIST
16:431.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 11,52
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.426
En Düşük
1.408
16:438,5382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0636
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
16:4310,1254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0851
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1691
En Düşük
10,0325
16:43494,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,75
|Açılış
|: 494,55
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler16:41
|VBTYZ
|20,90
|5.001.725
|% 10,00
|
|EDATA
|17,94
|111.880.997
|% 9,99
|
|DNISI
|12,45
|11.113.334
|% 9,98
|
|KTSKR
|32,22
|37.084.313
|% 9,97
|
|KRONT
|55,15
|28.668.484
|% 9,97
|
|DERIM
|10,43
|14.460.475
|% -9,93
|
|AGYO
|3,18
|79.295.487
|% -9,92
|
|METUR
|4,49
|270.070.235
|% -9,84
|
|SANFM
|20,06
|8.367.316
|% -6,70
|
|MMCAS
|5,81
|163.666
|% -5,99
|
|GARAN
|9,20
|1.736.114.696
|% 1,10
|
|KOZAL
|111,30
|1.554.123.622
|% 5,00
|
|TUPRS
|97,55
|717.557.429
|% 3,17
|
|KOZAA
|14,36
|547.944.194
|% 3,76
|
|AKBNK
|5,46
|412.053.547
|% 0,74
|
|GARAN
|9,20
|1.736.114.696
|% 1,10
|
|YKBNK
|2,47
|364.182.228
|% 0,82
|
|AKBNK
|5,46
|412.053.547
|% 0,74
|
|ODAS
|1,38
|91.855.232
|% 2,22
|
|CEMAS
|1,37
|81.071.538
|% 0,00
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5362
|8,5390
|% 0,76
|
|Euro
|10,1184
|10,1249
|% 0,84
|
|Sterlin
|11,8475
|11,9069
|% 0,91
|
|Frank
|9,3809
|9,4374
|% 0,69
|
|Riyal
|2,2689
|2,2802
|% 0,65
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-8,09
|
|Altın Gr.
|497
|497
|3,04
|
|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|23,00
|
|Tam
|3.278
|3.360
|25,79
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|12,48
|
|Çeyrek
|795
|813
|6,24
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,33
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|0,06
|
|B. Petrol
|70,53
|70,53
|0,15
|
Seans Raporu
16:41
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16:52TSGYO
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16:51XU030
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Endeks 1, 425 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 78 üstünde . İşlem hacmi 12, 242.00 milyon TL de
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16:50DAGI
Yüzde 9.86 oranında artışla 3.23 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 428, 886 adet işlem
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16:49IDEAS
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