***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2021 16:50
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955012
BIST
16:511.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 12,68
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.427
En Düşük
1.408
16:518,5364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0618
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
16:5110,1495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1092
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1691
En Düşük
10,0325
16:51493,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,06
|Açılış
|: 493,93
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler16:51
|VBTYZ
|20,90
|5.166.710
|% 10,00
|
|EDATA
|17,94
|112.653.331
|% 9,99
|
|DNISI
|12,45
|11.114.467
|% 9,98
|
|KTSKR
|32,22
|37.089.984
|% 9,97
|
|PENTA
|44,36
|17.597.439
|% 9,97
|
|DERIM
|10,43
|14.461.236
|% -9,93
|
|AGYO
|3,18
|79.336.003
|% -9,92
|
|METUR
|4,49
|270.182.203
|% -9,84
|
|SANFM
|20,02
|8.477.042
|% -6,88
|
|MMCAS
|5,81
|163.666
|% -5,99
|
|GARAN
|9,23
|1.813.978.183
|% 1,43
|
|KOZAL
|111,40
|1.559.970.074
|% 5,09
|
|TUPRS
|97,50
|732.134.270
|% 3,12
|
|KOZAA
|14,36
|552.210.713
|% 3,76
|
|AKBNK
|5,48
|467.071.891
|% 1,11
|
|GARAN
|9,23
|1.813.978.183
|% 1,43
|
|YKBNK
|2,47
|396.411.178
|% 0,82
|
|AKBNK
|5,48
|467.071.891
|% 1,11
|
|ODAS
|1,38
|92.943.414
|% 2,22
|
|CEMAS
|1,36
|81.836.241
|% -0,73
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5338
|8,5364
|% 0,73
|
|Euro
|10,0959
|10,1495
|% 1,09
|
|Sterlin
|11,8385
|11,8979
|% 0,83
|
|Frank
|9,3787
|9,4352
|% 0,67
|
|Riyal
|2,2707
|2,2821
|% 0,74
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-8,98
|
|Altın Gr.
|494
|495
|0,57
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|18,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|10,12
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|4,90
|
|Çeyrek
|791
|809
|2,45
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,93
|0,00
|
|B. Petrol
|70,64
|70,64
|0,26
|