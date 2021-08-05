***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2021 16:01
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954984
BIST
17:341.430
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 15,94
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.431
En Düşük
1.408
17:348,5332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0586
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
17:3410,1242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0839
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1691
En Düşük
10,0325
17:34493,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,05
|Açılış
|: 494,08
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler17:34
|VBTYZ
|20,90
|5.200.213
|% 10,00
|
|EDATA
|17,94
|112.816.980
|% 9,99
|
|KAPLM
|23,56
|30.072.756
|% 9,99
|
|DNISI
|12,45
|11.153.523
|% 9,98
|
|PENTA
|44,36
|17.814.936
|% 9,97
|
|DERIM
|10,43
|14.605.337
|% -9,93
|
|AGYO
|3,18
|79.386.374
|% -9,92
|
|METUR
|4,49
|270.415.516
|% -9,84
|
|SANFM
|20,02
|8.891.191
|% -6,88
|
|ITTFH
|1,54
|53.879.472
|% -6,67
|
|GARAN
|9,21
|2.113.406.388
|% 1,21
|
|KOZAL
|110,70
|1.601.479.155
|% 4,43
|
|TUPRS
|97,45
|770.792.990
|% 3,07
|
|AKBNK
|5,49
|584.574.354
|% 1,29
|
|THYAO
|12,78
|574.940.716
|% 1,19
|
|GARAN
|9,21
|2.113.406.388
|% 1,21
|
|YKBNK
|2,50
|533.978.046
|% 2,04
|
|AKBNK
|5,49
|584.574.354
|% 1,29
|
|ODAS
|1,39
|138.652.543
|% 2,96
|
|TSKB
|1,33
|114.128.283
|% 1,53
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5296
|8,5332
|% 0,69
|
|Euro
|10,1166
|10,1242
|% 0,84
|
|Sterlin
|11,8487
|11,9082
|% 0,92
|
|Frank
|9,3713
|9,4278
|% 0,59
|
|Riyal
|2,2673
|2,2786
|% 0,58
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-9,73
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,80
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,30
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,02
|
|B. Petrol
|70,86
|70,86
|0,48
|