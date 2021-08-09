***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 17:21
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.08.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956106
BIST
17:461.434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,04
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.432
17:468,6676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0520
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6055
17:4610,1840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0293
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
17:46482,33
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -6,20
|Açılış
|: 482,33
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler17:46
|CANTE
|11,99
|87.433.101
|% 10,00
|
|BRYAT
|346,60
|101.003.174
|% 10,00
|
|GENIL
|14,30
|573.954.019
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|19.547.708
|% 10,00
|
|KAPLM
|25,30
|17.748.000
|% 10,00
|
|FADE
|10,98
|98.638.705
|% -10,00
|
|ISGSY
|9,66
|58.569.058
|% -9,97
|
|EDIP
|3,99
|1.983.142
|% -9,93
|
|DAGHL
|15,53
|30.545.037
|% -8,91
|
|DOBUR
|15,92
|1.161.517
|% -7,60
|
|GARAN
|9,16
|1.303.699.588
|% -0,76
|
|SISE
|8,18
|1.185.147.504
|% 2,25
|
|KRDMD
|7,98
|725.309.726
|% -0,25
|
|THYAO
|12,86
|635.929.073
|% 0,23
|
|YKBNK
|2,46
|585.983.548
|% -0,40
|
|ZRGYO
|1,60
|401.067.307
|% 0,63
|
|YKBNK
|2,46
|585.983.548
|% -0,40
|
|SISE
|8,18
|1.185.147.504
|% 2,25
|
|GARAN
|9,16
|1.303.699.588
|% -0,76
|
|EKGYO
|1,86
|184.067.837
|% 2,20
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6625
|8,6676
|% 0,60
|
|Euro
|10,1760
|10,1840
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,9364
|11,9963
|% 0,17
|
|Frank
|9,3699
|9,4264
|% -0,08
|
|Riyal
|2,2967
|2,3082
|% 0,27
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|-28,53
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-6,09
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,58
|-0,77
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|-0,19
|
|B. Petrol
|68,25
|68,25
|-2,45
|
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