***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2021 14:27
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961934
BIST
16:471.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 11,58
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.447
En Düşük
1.428
16:478,4687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0065
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
16:4710,0246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0079
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
16:47488,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,53
|Açılış
|: 488,27
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler16:45
|ORCAY
|14,33
|160.491.012
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.321.074
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.699.390
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.597.568
|% 9,92
|
|SANFM
|22,84
|18.607.157
|% 9,91
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|TGSAS
|19,09
|86.885.324
|% -4,55
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|GARAN
|9,53
|1.480.752.941
|% 1,28
|
|YKBNK
|2,54
|620.920.169
|% 0,40
|
|THYAO
|12,46
|527.578.683
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,29
|433.698.314
|% 0,41
|
|EREGL
|18,03
|350.284.242
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,54
|620.920.169
|% 0,40
|
|GARAN
|9,53
|1.480.752.941
|% 1,28
|
|HALKB
|4,76
|328.948.777
|% 1,93
|
|MRGYO
|1,11
|74.567.767
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,29
|433.698.314
|% 0,41
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4615
|8,4637
|% 0,02
|
|Euro
|10,0096
|10,0179
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,6790
|11,7376
|% 0,55
|
|Frank
|9,1763
|9,2316
|% 0,43
|
|Riyal
|2,2493
|2,2606
|% 0,02
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|2,68
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,71
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|13,00
|
|Tam
|3.219
|3.300
|13,21
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|6,39
|
|Çeyrek
|780
|798
|3,19
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,06
|
|B. Petrol
|71,78
|71,78
|-0,82
|
Seans Raporu
16:45
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