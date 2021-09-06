***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2021 14:41
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961946
BIST
16:471.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 11,58
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.447
En Düşük
1.428
16:478,4687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0065
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
16:4710,0246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0079
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
16:47488,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,53
|Açılış
|: 488,27
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler16:47
|ORCAY
|14,33
|160.494.021
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.336.080
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.699.390
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.607.850
|% 9,92
|
|SANFM
|22,84
|18.623.419
|% 9,91
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|AKYHO
|2,43
|11.049.726
|% -4,71
|
|TGSAS
|19,07
|87.197.873
|% -4,65
|
|GARAN
|9,51
|1.495.609.980
|% 1,06
|
|YKBNK
|2,54
|621.068.350
|% 0,40
|
|THYAO
|12,45
|527.976.941
|% 0,24
|
|KRDMD
|7,29
|435.187.982
|% 0,41
|
|EREGL
|18,03
|350.364.860
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,54
|621.068.350
|% 0,40
|
|GARAN
|9,51
|1.495.609.980
|% 1,06
|
|HALKB
|4,76
|329.088.765
|% 1,93
|
|MRGYO
|1,11
|74.771.773
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,29
|435.187.982
|% 0,41
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4658
|8,4687
|% 0,08
|
|Euro
|10,0147
|10,0246
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,6788
|11,7374
|% 0,55
|
|Frank
|9,1750
|9,2303
|% 0,42
|
|Riyal
|2,2491
|2,2604
|% 0,01
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|0,68
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,54
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|13,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|11,49
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|5,56
|
|Çeyrek
|780
|798
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,06
|
|B. Petrol
|72,03
|72,03
|-0,57
|
Seans Raporu
16:47
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