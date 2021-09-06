***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2021 14:42
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961947
BIST
11:391.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,16
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.439
En Düşük
1.428
11:398,4838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0216
|Açılış
|: 8,4780
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4540
11:3910,0582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0415
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
11:39489,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,33
|Açılış
|: 489,08
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,12
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler11:39
|ORCAY
|14,33
|74.950.537
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|70.538.350
|% 9,97
|
|DIRIT
|6,30
|1.029.294
|% 9,95
|
|KTSKR
|87,35
|39.099.609
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|29.244.082
|% 9,92
|
|BALAT
|8,20
|153.414
|% -8,17
|
|BRMEN
|2,40
|21.600
|% -4,76
|
|AKYHO
|2,44
|6.158.524
|% -4,31
|
|CASA
|133,40
|108.321
|% -4,30
|
|EDATA
|11,45
|4.698.869
|% -4,10
|
|GARAN
|9,36
|541.610.887
|% -0,53
|
|HALKB
|4,77
|237.697.193
|% 2,14
|
|YKBNK
|2,52
|212.942.811
|% -0,40
|
|EREGL
|18,03
|195.902.820
|% 0,56
|
|KONTR
|70,15
|179.084.024
|% 3,62
|
|YKBNK
|2,52
|212.942.811
|% -0,40
|
|GARAN
|9,36
|541.610.887
|% -0,53
|
|HALKB
|4,77
|237.697.193
|% 2,14
|
|IHLAS
|0,60
|17.743.442
|% -1,64
|
|VAKBN
|3,50
|93.233.142
|% 0,00
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4805
|8,4838
|% 0,26
|
|Euro
|10,0524
|10,0582
|% 0,41
|
|Sterlin
|11,6724
|11,7310
|% 0,49
|
|Frank
|9,1924
|9,2478
|% 0,61
|
|Riyal
|2,2538
|2,2651
|% 0,22
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|4,84
|
|Altın Gr.
|490
|490
|3,15
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|17,00
|
|Tam
|3.204
|3.287
|18,15
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|8,78
|
|Çeyrek
|777
|795
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,10
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,06
|
|B. Petrol
|72,51
|72,51
|-0,09
|