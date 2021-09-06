***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2021 14:43
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961948
BIST
16:481.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 12,11
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.447
En Düşük
1.428
16:488,4669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0047
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
16:4810,0234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0067
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
16:48487,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,11
|Açılış
|: 487,85
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler16:46
|ORCAY
|14,33
|160.489.149
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.318.337
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.699.390
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.597.568
|% 9,92
|
|SANFM
|22,84
|18.571.778
|% 9,91
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|TGSAS
|19,06
|86.390.914
|% -4,70
|
|AKYHO
|2,45
|10.805.473
|% -3,92
|
|GARAN
|9,52
|1.445.710.333
|% 1,17
|
|YKBNK
|2,55
|620.815.906
|% 0,79
|
|THYAO
|12,46
|525.321.605
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,30
|432.748.216
|% 0,55
|
|EREGL
|18,04
|350.004.361
|% 0,61
|
|YKBNK
|2,55
|620.815.906
|% 0,79
|
|GARAN
|9,52
|1.445.710.333
|% 1,17
|
|HALKB
|4,76
|328.503.998
|% 1,93
|
|MRGYO
|1,11
|74.508.822
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,30
|432.748.216
|% 0,55
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4630
|8,4652
|% 0,04
|
|Euro
|9,9650
|9,9750
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,6767
|11,7352
|% 0,53
|
|Frank
|9,1732
|9,2284
|% 0,40
|
|Riyal
|2,2487
|2,2600
|% -0,00
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|3,64
|
|Altın Gr.
|489
|489
|1,91
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|13,00
|
|Tam
|3.219
|3.300
|13,21
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|6,39
|
|Çeyrek
|780
|798
|3,19
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,14
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,06
|
|B. Petrol
|71,65
|71,65
|-0,95
|
Seans Raporu
16:46
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