***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2021 14:55
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961949
BIST
12:401.446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -8,38
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.444
12:408,4560
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1070
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,4821
En Düşük
8,3350
12:4010,0007
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1086
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0416
En Düşük
9,8734
12:40488,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 7,10
|Açılış
|: 488,76
|
|Önceki Kapanış
|: 481,66
|
490,31
En Düşük
480,91
BIST En Aktif Hisseler12:40
|YEOTK
|29,28
|9.248.234
|% 9,99
|
|DESA
|9,91
|7.069.939
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|673.579
|% 9,98
|
|KTSKR
|79,45
|95.904.478
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,78
|526.968
|% 9,45
|
|SERVE
|12,20
|353.275
|% -8,13
|
|ISBIR
|82,30
|365.577
|% -7,53
|
|VKING
|6,98
|12.348.320
|% -6,68
|
|INVEO
|102,20
|37.320.909
|% -5,46
|
|EDATA
|11,80
|26.726.049
|% -5,37
|
|GARAN
|9,69
|606.698.612
|% -0,41
|
|THYAO
|12,59
|341.070.726
|% -0,47
|
|ORCAY
|13,85
|321.842.170
|% -4,28
|
|KRDMD
|7,30
|225.716.246
|% -2,01
|
|TURSG
|5,08
|199.917.144
|% 3,67
|
|YKBNK
|2,56
|168.243.615
|% -1,16
|
|GARAN
|9,69
|606.698.612
|% -0,41
|
|ODAS
|1,48
|90.080.193
|% -1,99
|
|IHLAS
|0,61
|34.281.323
|% 3,39
|
|TURSG
|5,08
|199.917.144
|% 3,67
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4540
|8,4560
|% 1,28
|
|Euro
|9,9962
|10,0007
|% 1,10
|
|Sterlin
|11,6199
|11,6782
|% 1,28
|
|Frank
|9,1658
|9,2211
|% 1,36
|
|Riyal
|2,2515
|2,2628
|% 1,45
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|3,99
|
|Altın Gr.
|489
|489
|7,81
|
|Cumhuriyet
|3.243
|3.292
|40,00
|
|Tam
|3.225
|3.306
|37,57
|
|Yarım
|1.559
|1.599
|18,17
|
|Çeyrek
|782
|800
|9,09
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,37
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,10
|
|B. Petrol
|72,04
|72,04
|0,35
|