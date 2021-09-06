***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2021 15:52
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961987
BIST
18:051.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
0
En Düşük
0
18:058,4914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0292
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,5010
En Düşük
8,4540
18:0510,0645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0478
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0747
En Düşük
10,0057
18:05488,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,63
|Açılış
|: 488,37
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
488,49
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARSN
|3,74
|110.610.875
|% 0,00
|
|KOZAL
|101,30
|328.964.677
|% 0,00
|
|KATMR
|1,44
|100.988.063
|% 0,00
|
|KGYO
|6,75
|8.232.286
|% 0,00
|
|MNDRS
|2,22
|19.134.848
|% 0,00
|
|KARSN
|3,74
|110.610.875
|% 0,00
|
|KOZAL
|101,30
|328.964.677
|% 0,00
|
|KATMR
|1,44
|100.988.063
|% 0,00
|
|KGYO
|6,75
|8.232.286
|% 0,00
|
|MNDRS
|2,22
|19.134.848
|% 0,00
|
|GARAN
|9,41
|2.105.563.106
|% 0,00
|
|THYAO
|12,42
|871.238.915
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,53
|547.596.356
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,64
|468.401.688
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,26
|462.151.648
|% 0,00
|
|GARAN
|9,41
|2.105.563.106
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,53
|547.596.356
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,61
|66.654.168
|% 0,00
|
|ODAS
|1,45
|161.737.105
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|172.657.895
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4899
|8,4914
|% 0,35
|
|Euro
|10,0571
|10,0645
|% 0,48
|
|Sterlin
|11,6597
|11,7181
|% 0,38
|
|Frank
|9,1968
|9,2522
|% 0,66
|
|Riyal
|2,2575
|2,2688
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|-0,68
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,26
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|17,00
|
|Tam
|3.204
|3.287
|18,15
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|8,78
|
|Çeyrek
|777
|795
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,52
|0,00
|
|B. Petrol
|72,83
|72,83
|0,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RHEAG
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 262, 342 adet işlem
-
17:58BIOEN
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 27.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 314, 125 adet işlem
-
17:56ORCAY
Yüzde -8.50 oranında düşüşle 13.24 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 835, 196 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 16 altında . İşlem hacmi 11, 438.00 milyon TL de
-
17:54INDES
Yüzde -4.36 oranında düşüşle 6.36 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 326, 227 adet işlem