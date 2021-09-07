***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2021 17:30
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962313
BIST
15:411.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,36
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:418,4673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0051
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
15:4110,0228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0061
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:41488,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,53
|Açılış
|: 488,27
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:41
|ORCAY
|14,33
|159.168.066
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.042.770
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.634.838
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.222.499
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|10.377.847
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|AKYHO
|2,46
|9.997.470
|% -3,53
|
|GARAN
|9,45
|1.243.916.085
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,54
|565.774.111
|% 0,40
|
|THYAO
|12,47
|452.256.116
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,29
|385.818.336
|% 0,41
|
|EREGL
|18,00
|322.225.317
|% 0,39
|
|YKBNK
|2,54
|565.774.111
|% 0,40
|
|GARAN
|9,45
|1.243.916.085
|% 0,43
|
|HALKB
|4,76
|311.327.012
|% 1,93
|
|MRGYO
|1,10
|71.721.809
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,29
|385.818.336
|% 0,41
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4635
|8,4673
|% 0,06
|
|Euro
|10,0169
|10,0228
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,6711
|11,7296
|% 0,48
|
|Frank
|9,1901
|9,2454
|% 0,58
|
|Riyal
|2,2505
|2,2618
|% 0,08
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|6,23
|
|Altın Gr.
|490
|490
|2,86
|
|Cumhuriyet
|3.239
|3.287
|18,00
|
|Tam
|3.225
|3.306
|19,55
|
|Yarım
|1.559
|1.599
|9,46
|
|Çeyrek
|782
|800
|4,72
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,20
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,09
|
|B. Petrol
|73,03
|73,03
|0,43
|
Seans Raporu
15:41
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