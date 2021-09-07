***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2021 17:40
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962333
BIST
15:431.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,54
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:438,4700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0078
|Açılış
|: 8,4580
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
15:4310,0295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0128
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:43488,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,41
|Açılış
|: 488,16
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:43
|ORCAY
|14,33
|160.281.923
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.060.576
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.634.838
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.222.499
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|10.438.851
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|AKYHO
|2,46
|10.080.065
|% -3,53
|
|GARAN
|9,47
|1.253.881.271
|% 0,64
|
|YKBNK
|2,53
|565.959.017
|% 0,00
|
|THYAO
|12,46
|453.807.846
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,29
|387.636.797
|% 0,41
|
|EREGL
|18,00
|322.944.246
|% 0,39
|
|YKBNK
|2,53
|565.959.017
|% 0,00
|
|GARAN
|9,47
|1.253.881.271
|% 0,64
|
|HALKB
|4,76
|312.215.566
|% 1,93
|
|MRGYO
|1,11
|72.001.192
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,29
|387.636.797
|% 0,41
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4644
|8,4700
|% 0,09
|
|Euro
|10,0240
|10,0295
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,6737
|11,7322
|% 0,50
|
|Frank
|9,1849
|9,2403
|% 0,53
|
|Riyal
|2,2517
|2,2629
|% 0,12
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|2,98
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,41
|
|Cumhuriyet
|3.230
|3.279
|10,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|8,29
|
|Yarım
|1.553
|1.594
|4,01
|
|Çeyrek
|779
|797
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,14
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,57
|0,05
|
|B. Petrol
|72,35
|72,35
|-0,25
|