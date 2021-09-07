***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2021 17:43
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962336
BIST
15:421.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 9,43
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:428,4700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0078
|Açılış
|: 8,4580
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
15:4210,0295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0128
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:42488,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,41
|Açılış
|: 488,16
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:42
|ORCAY
|14,33
|159.173.798
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.052.816
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.634.838
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.222.499
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|10.438.851
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|TGSAS
|19,35
|73.346.764
|% -3,25
|
|GARAN
|9,46
|1.247.295.123
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,53
|565.895.513
|% 0,00
|
|THYAO
|12,47
|452.377.934
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,29
|386.760.517
|% 0,41
|
|EREGL
|17,99
|322.666.183
|% 0,33
|
|YKBNK
|2,53
|565.895.513
|% 0,00
|
|GARAN
|9,46
|1.247.295.123
|% 0,53
|
|HALKB
|4,76
|312.208.055
|% 1,93
|
|MRGYO
|1,11
|71.956.521
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,29
|386.760.517
|% 0,41
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4644
|8,4700
|% 0,09
|
|Euro
|10,0240
|10,0295
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,6757
|11,7343
|% 0,52
|
|Frank
|9,1874
|9,2427
|% 0,55
|
|Riyal
|2,2514
|2,2627
|% 0,12
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|2,74
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,53
|
|Cumhuriyet
|3.231
|3.280
|11,00
|
|Tam
|3.215
|3.296
|9,64
|
|Yarım
|1.554
|1.595
|4,66
|
|Çeyrek
|779
|797
|2,33
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,14
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,06
|
|B. Petrol
|72,43
|72,43
|-0,17
|