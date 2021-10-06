***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2021 10:51
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967283
BIST
10:491.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -4,99
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.386
10:498,9336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0650
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,9367
En Düşük
8,8525
10:4910,3309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0382
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3580
En Düşük
10,2734
10:49502,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,12
|Açılış
|: 502,77
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,14
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler10:49
|MERIT
|15,84
|252.300
|% 10,00
|
|EMNIS
|22,96
|663.314
|% 9,86
|
|KNFRT
|4,94
|38.537.860
|% 8,81
|
|KERVN
|0,87
|838.608
|% 8,75
|
|NUGYO
|12,15
|9.157.826
|% 7,52
|
|GARFA
|13,92
|344.158
|% -8,42
|
|MARTI
|1,40
|8.981.721
|% -7,89
|
|HURGZ
|2,09
|18.207.034
|% -7,11
|
|ISBIR
|57,75
|120.986
|% -5,33
|
|OYLUM
|7,48
|3.740.430
|% -4,59
|
|EREGL
|16,62
|551.544.133
|% 2,91
|
|KRDMD
|6,37
|259.776.381
|% 0,31
|
|GARAN
|9,17
|256.653.089
|% -1,19
|
|TUPRS
|120,40
|216.925.193
|% -0,41
|
|THYAO
|13,97
|188.929.500
|% -0,50
|
|KRDMD
|6,37
|259.776.381
|% 0,31
|
|YKBNK
|2,35
|85.388.667
|% -0,84
|
|EREGL
|16,62
|551.544.133
|% 2,91
|
|GLYHO
|1,93
|56.084.617
|% -3,50
|
|GARAN
|9,17
|256.653.089
|% -1,19
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9277
|8,9336
|% 0,73
|
|Euro
|10,3237
|10,3309
|% 0,37
|
|Sterlin
|12,0891
|12,1497
|% 0,38
|
|Frank
|9,5719
|9,6296
|% 0,62
|
|Riyal
|2,3749
|2,3868
|% 0,78
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|-11,95
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,25
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,00
|
|B. Petrol
|82,89
|82,89
|0,17
|
Seans Raporu
10:49
daha fazla
-
10:59MARTI
Yüzde -7.89 oranında düşüşle 1.40 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 338, 389 adet işlem
-
10:58MAREN
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 9.30 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 101, 414 adet işlem
-
10:56MARTI
Yüzde -8.55 oranında düşüşle 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 754, 359 adet işlem
-
10:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, PGSUS, PETKM
-
10:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, BIMAS, KOZAA