***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2021 10:52
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967284
BIST
10:481.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,24
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.386
10:488,9336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0650
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,9367
En Düşük
8,8525
10:4810,3309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0382
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3580
En Düşük
10,2734
10:48502,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,93
|Açılış
|: 502,63
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,14
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler10:48
|MERIT
|15,84
|252.300
|% 10,00
|
|EMNIS
|22,96
|663.314
|% 9,86
|
|KNFRT
|4,97
|40.320.200
|% 9,47
|
|KERVN
|0,87
|838.608
|% 8,75
|
|NUGYO
|12,08
|9.229.866
|% 6,90
|
|GARFA
|13,92
|344.158
|% -8,42
|
|HURGZ
|2,07
|18.601.845
|% -8,00
|
|MARTI
|1,41
|9.440.615
|% -7,24
|
|ISBIR
|57,75
|120.986
|% -5,33
|
|OYLUM
|7,51
|3.906.114
|% -4,21
|
|EREGL
|16,64
|560.911.812
|% 3,03
|
|KRDMD
|6,39
|292.547.710
|% 0,63
|
|GARAN
|9,18
|266.470.069
|% -1,08
|
|TUPRS
|120,40
|222.807.077
|% -0,41
|
|THYAO
|13,98
|192.882.280
|% -0,43
|
|KRDMD
|6,39
|292.547.710
|% 0,63
|
|YKBNK
|2,35
|85.611.944
|% -0,84
|
|EREGL
|16,64
|560.911.812
|% 3,03
|
|GLYHO
|1,93
|56.824.695
|% -3,50
|
|GARAN
|9,18
|266.470.069
|% -1,08
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9277
|8,9336
|% 0,73
|
|Euro
|10,3237
|10,3309
|% 0,37
|
|Sterlin
|12,0907
|12,1514
|% 0,39
|
|Frank
|9,5748
|9,6325
|% 0,66
|
|Riyal
|2,3754
|2,3873
|% 0,80
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|-12,40
|
|Altın Gr.
|503
|503
|0,98
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,35
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|82,84
|82,84
|1,58
|