***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2021 10:53
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967285
BIST
10:431.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,37
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.386
10:438,9302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0616
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,9367
En Düşük
8,8525
10:4310,3288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0361
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3580
En Düşük
10,2734
10:43502,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,19
|Açılış
|: 503,00
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,14
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler10:43
|MERIT
|15,84
|252.300
|% 10,00
|
|EMNIS
|22,96
|663.314
|% 9,86
|
|KNFRT
|4,95
|37.696.228
|% 9,03
|
|KERVN
|0,87
|838.608
|% 8,75
|
|NUGYO
|12,06
|9.140.112
|% 6,73
|
|MARTI
|1,39
|8.410.065
|% -8,55
|
|GARFA
|13,92
|344.158
|% -8,42
|
|HURGZ
|2,09
|18.201.351
|% -7,11
|
|ISBIR
|57,75
|120.986
|% -5,33
|
|GLYHO
|1,92
|55.894.883
|% -4,00
|
|EREGL
|16,62
|545.755.335
|% 2,91
|
|GARAN
|9,17
|256.642.772
|% -1,19
|
|KRDMD
|6,37
|252.902.666
|% 0,31
|
|TUPRS
|120,20
|215.893.603
|% -0,58
|
|THYAO
|13,97
|188.069.218
|% -0,50
|
|KRDMD
|6,37
|252.902.666
|% 0,31
|
|YKBNK
|2,36
|85.326.364
|% -0,42
|
|EREGL
|16,62
|545.755.335
|% 2,91
|
|GLYHO
|1,92
|55.894.883
|% -4,00
|
|GARAN
|9,17
|256.642.772
|% -1,19
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9267
|8,9302
|% 0,69
|
|Euro
|10,3235
|10,3288
|% 0,35
|
|Sterlin
|12,0891
|12,1497
|% 0,38
|
|Frank
|9,5719
|9,6296
|% 0,62
|
|Riyal
|2,3749
|2,3868
|% 0,78
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.749
|-11,54
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,25
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|82,80
|82,80
|0,08
|