***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2021 10:56
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967288
BIST
11:161.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -13,56
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.377
11:168,9262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0576
|Açılış
|: 8,9080
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
11:1610,3230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0303
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2734
11:16501,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,03
|Açılış
|: 501,83
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,14
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler11:14
|MERIT
|15,84
|252.300
|% 10,00
|
|EMNIS
|22,96
|663.314
|% 9,86
|
|KERVN
|0,87
|838.608
|% 8,75
|
|PRKAB
|18,63
|28.809.043
|% 8,00
|
|NUGYO
|12,16
|10.106.571
|% 7,61
|
|HURGZ
|2,03
|29.561.902
|% -9,78
|
|MARTI
|1,39
|12.172.250
|% -8,55
|
|GARFA
|13,92
|344.158
|% -8,42
|
|ISBIR
|57,75
|120.986
|% -5,33
|
|BRKSN
|7,36
|473.202
|% -4,91
|
|EREGL
|16,62
|732.894.450
|% 2,91
|
|KRDMD
|6,38
|340.069.796
|% 0,47
|
|GARAN
|9,15
|334.520.594
|% -1,40
|
|TUPRS
|119,90
|259.168.021
|% -0,83
|
|THYAO
|13,86
|245.288.477
|% -1,28
|
|YKBNK
|2,34
|132.902.956
|% -1,27
|
|KRDMD
|6,38
|340.069.796
|% 0,47
|
|EREGL
|16,62
|732.894.450
|% 2,91
|
|ODAS
|1,42
|57.790.780
|% -1,39
|
|GARAN
|9,15
|334.520.594
|% -1,40
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9213
|8,9244
|% 0,63
|
|Euro
|10,3136
|10,3229
|% 0,29
|
|Sterlin
|12,0713
|12,1319
|% 0,23
|
|Frank
|9,5564
|9,6140
|% 0,46
|
|Riyal
|2,3736
|2,3855
|% 0,73
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-12,83
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,08
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,38
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,03
|
|B. Petrol
|82,42
|82,42
|1,16
|