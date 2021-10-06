***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2021 13:16
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967351
BIST
17:361.376
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -15,39
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
17:368,8856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0170
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
17:3610,2719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0208
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2499
17:36503,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,44
|Açılış
|: 503,10
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler17:36
|NUGYO
|12,43
|17.645.862
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.879.650
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.454.810
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|24.498.191
|% -10,00
|
|PETKM
|6,10
|1.765.491.214
|% -8,41
|
|RALYH
|4,19
|3.986.199
|% -7,10
|
|MARTI
|1,42
|30.281.309
|% -6,58
|
|MAREN
|9,07
|620.081.541
|% -6,11
|
|PETKM
|6,10
|1.765.491.214
|% -8,41
|
|EREGL
|16,20
|1.299.682.057
|% 0,31
|
|GARAN
|9,24
|1.275.893.955
|% -0,43
|
|TUPRS
|119,70
|947.488.740
|% -0,99
|
|THYAO
|13,66
|841.164.642
|% -2,71
|
|PETKM
|6,10
|1.765.491.214
|% -8,41
|
|YKBNK
|2,37
|512.921.835
|% 0,00
|
|TSKB
|1,19
|168.723.407
|% -1,65
|
|GARAN
|9,24
|1.275.893.955
|% -0,43
|
|KRDMD
|6,24
|685.913.591
|% -1,73
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8838
|8,8856
|% 0,19
|
|Euro
|10,2685
|10,2719
|% -0,20
|
|Sterlin
|12,0324
|12,0928
|% -0,09
|
|Frank
|9,5374
|9,5949
|% 0,26
|
|Riyal
|2,3625
|2,3743
|% 0,25
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.761
|0,17
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,08
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,42
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,06
|
|B. Petrol
|81,44
|81,44
|-1,12
|