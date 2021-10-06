***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2021 13:22
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967355
BIST
17:401.376
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -15,78
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
17:408,8861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0175
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
17:4010,2752
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0175
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2499
17:40503,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,56
|Açılış
|: 503,21
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler17:40
|NUGYO
|12,43
|17.770.212
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.879.650
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.503.816
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|24.499.163
|% -10,00
|
|PETKM
|6,13
|1.777.795.369
|% -7,96
|
|RALYH
|4,19
|4.002.341
|% -7,10
|
|MARTI
|1,42
|30.480.924
|% -6,58
|
|ORMA
|26,50
|345.044
|% -6,03
|
|PETKM
|6,13
|1.777.795.369
|% -7,96
|
|EREGL
|16,20
|1.305.957.449
|% 0,31
|
|GARAN
|9,23
|1.287.300.304
|% -0,54
|
|TUPRS
|119,50
|951.735.717
|% -1,16
|
|THYAO
|13,68
|849.392.012
|% -2,56
|
|PETKM
|6,13
|1.777.795.369
|% -7,96
|
|YKBNK
|2,37
|513.418.673
|% 0,00
|
|TSKB
|1,19
|168.992.963
|% -1,65
|
|GARAN
|9,23
|1.287.300.304
|% -0,54
|
|KRDMD
|6,23
|701.737.334
|% -1,89
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8800
|8,8861
|% 0,20
|
|Euro
|10,2575
|10,2752
|% -0,17
|
|Sterlin
|12,0259
|12,0862
|% -0,14
|
|Frank
|9,5406
|9,5980
|% 0,29
|
|Riyal
|2,3625
|2,3743
|% 0,25
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|2,37
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,56
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,52
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,00
|81,00
|-1,56
|
Seans Raporu
17:40
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-
17:54BNTAS
Yüzde -4.23 oranında düşüşle 3.17 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 007, 805 adet işlem
-
17:53METUR
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 3.03 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 335, 699 adet işlem
-
17:52SEYKM
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 18.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 316, 071 adet işlem
-
17:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 02 kaybederek (% -1.08 ) 1, 473
-
17:48NTHOL
Yüzde -4.56 oranında düşüşle 4.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 466, 419 adet işlem