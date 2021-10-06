***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2021 13:33
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967362
BIST
13:581.375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -16,23
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
13:588,9173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0487
|Açılış
|: 8,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
13:5810,2949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0022
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2734
13:58501,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,29
|Açılış
|: 501,95
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,14
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler13:55
|NUGYO
|12,43
|17.517.013
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|344.773
|% 10,00
|
|EMNIS
|22,94
|1.277.212
|% 9,76
|
|DOBUR
|26,28
|2.844.781
|% 9,50
|
|KERVN
|0,87
|2.969.617
|% 8,75
|
|ORMA
|25,38
|206.979
|% -10,00
|
|SEYKM
|18,02
|16.463.398
|% -9,90
|
|HURGZ
|2,03
|30.372.203
|% -9,78
|
|MARTI
|1,39
|18.914.730
|% -8,55
|
|GARFA
|13,93
|1.368.556
|% -8,36
|
|EREGL
|16,47
|1.049.634.430
|% 1,98
|
|PETKM
|6,21
|1.036.798.452
|% -6,76
|
|GARAN
|9,19
|617.598.643
|% -0,97
|
|TUPRS
|120,30
|615.156.478
|% -0,50
|
|KRDMD
|6,35
|538.231.492
|% 0,00
|
|PETKM
|6,21
|1.036.798.452
|% -6,76
|
|TSKB
|1,18
|137.519.138
|% -2,48
|
|YKBNK
|2,36
|245.092.634
|% -0,42
|
|KRDMD
|6,35
|538.231.492
|% 0,00
|
|ODAS
|1,42
|98.984.154
|% -1,39
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9154
|8,9193
|% 0,57
|
|Euro
|10,2791
|10,3097
|% 0,17
|
|Sterlin
|12,0621
|12,1226
|% 0,16
|
|Frank
|9,5583
|9,6159
|% 0,48
|
|Riyal
|2,3712
|2,3831
|% 0,62
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|-8,04
|
|Altın Gr.
|501
|502
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|3.320
|3.370
|15,00
|
|Tam
|3.304
|3.387
|14,81
|
|Yarım
|1.597
|1.639
|7,16
|
|Çeyrek
|801
|819
|3,58
|
|Gümüş.Ons
|22,28
|22,31
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,07
|
|B. Petrol
|82,20
|82,20
|0,94
|