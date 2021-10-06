***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2021 13:33
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967363
BIST
17:581.373
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -18,88
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
17:588,8935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0249
|Açılış
|: 82,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 82,5600
|
8,9367
En Düşük
8,8525
17:5810,2694
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0233
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
10,3580
En Düşük
10,2499
17:586,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,03
|Açılış
|: 6,43
|
|Önceki Kapanış
|: 6,46
|
6,47
En Düşük
6,37
BIST En Aktif Hisseler17:56
|NUGYO
|12,43
|18.031.528
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.920.860
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.634.939
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|24.556.223
|% -10,00
|
|PETKM
|6,09
|1.816.599.723
|% -8,56
|
|RALYH
|4,18
|4.085.760
|% -7,32
|
|HURGZ
|2,10
|52.163.800
|% -6,67
|
|MARTI
|1,42
|30.920.710
|% -6,58
|
|PETKM
|6,09
|1.816.599.723
|% -8,56
|
|EREGL
|16,14
|1.349.008.072
|% -0,06
|
|GARAN
|9,21
|1.322.946.019
|% -0,75
|
|TUPRS
|118,90
|974.970.526
|% -1,65
|
|THYAO
|13,67
|871.385.349
|% -2,64
|
|PETKM
|6,09
|1.816.599.723
|% -8,56
|
|YKBNK
|2,36
|515.885.324
|% -0,42
|
|GARAN
|9,21
|1.322.946.019
|% -0,75
|
|TSKB
|1,18
|170.286.323
|% -2,48
|
|KRDMD
|6,16
|752.532.260
|% -2,99
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8910
|8,8961
|% 0,31
|
|Euro
|10,2620
|10,2680
|% -0,24
|
|Sterlin
|12,0262
|12,0865
|% -0,14
|
|Frank
|9,5395
|9,5970
|% 0,28
|
|Riyal
|2,3619
|2,3738
|% 0,23
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|0,65
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,50
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,49
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,04
|
|B. Petrol
|80,81
|80,81
|-1,75
|
Seans Raporu
17:56
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