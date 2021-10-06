***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2021 13:35
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967364
BIST
15:031.380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -11,71
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
15:038,9080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0394
|Açılış
|: 8,9020
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
15:0310,2856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0071
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2717
15:03503,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,84
|Açılış
|: 503,50
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,75
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler15:03
|DOBUR
|26,40
|3.459.969
|% 10,00
|
|NUGYO
|12,43
|17.616.055
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|263.383.456
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|17.448.686
|% -10,00
|
|HURGZ
|2,03
|30.538.052
|% -9,78
|
|MARTI
|1,38
|23.091.046
|% -9,21
|
|PETKM
|6,18
|1.165.714.739
|% -7,21
|
|ORMA
|26,50
|345.044
|% -6,03
|
|PETKM
|6,18
|1.165.714.739
|% -7,21
|
|EREGL
|16,46
|1.089.074.239
|% 1,92
|
|TUPRS
|120,50
|749.656.679
|% -0,33
|
|GARAN
|9,24
|740.489.906
|% -0,43
|
|KRDMD
|6,34
|550.882.071
|% -0,16
|
|PETKM
|6,18
|1.165.714.739
|% -7,21
|
|TSKB
|1,19
|146.584.820
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,35
|264.400.253
|% -0,84
|
|KRDMD
|6,34
|550.882.071
|% -0,16
|
|GARAN
|9,24
|740.489.906
|% -0,43
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9052
|8,9080
|% 0,44
|
|Euro
|10,2808
|10,2856
|% -0,07
|
|Sterlin
|12,0663
|12,1268
|% 0,19
|
|Frank
|9,5565
|9,6141
|% 0,46
|
|Riyal
|2,3706
|2,3825
|% 0,60
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|-3,61
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,98
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|28,12
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|13,60
|
|Çeyrek
|804
|823
|6,80
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,42
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,75
|81,75
|0,49
|
Seans Raporu
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