***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2021 13:38
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967366
BIST
14:541.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -13,00
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
14:548,9151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0465
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
14:5410,2952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0025
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2734
14:54503,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,70
|Açılış
|: 503,35
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,74
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler14:54
|DOBUR
|26,40
|3.399.407
|% 10,00
|
|NUGYO
|12,43
|17.611.108
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,90
|253.763.608
|% 9,86
|
|SEYKM
|18,00
|17.411.192
|% -10,00
|
|HURGZ
|2,03
|30.485.538
|% -9,78
|
|MARTI
|1,38
|22.678.690
|% -9,21
|
|PETKM
|6,18
|1.143.880.089
|% -7,21
|
|ORMA
|26,50
|345.044
|% -6,03
|
|PETKM
|6,18
|1.143.880.089
|% -7,21
|
|EREGL
|16,45
|1.073.054.522
|% 1,86
|
|TUPRS
|120,40
|725.122.751
|% -0,41
|
|GARAN
|9,21
|688.583.991
|% -0,75
|
|KRDMD
|6,34
|546.764.340
|% -0,16
|
|PETKM
|6,18
|1.143.880.089
|% -7,21
|
|TSKB
|1,18
|146.307.984
|% -2,48
|
|YKBNK
|2,35
|263.666.988
|% -0,84
|
|KRDMD
|6,34
|546.764.340
|% -0,16
|
|DOHOL
|2,57
|200.885.872
|% -1,53
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9059
|8,9151
|% 0,52
|
|Euro
|10,2895
|10,2952
|% 0,02
|
|Sterlin
|12,0630
|12,1235
|% 0,16
|
|Frank
|9,5599
|9,6175
|% 0,50
|
|Riyal
|2,3720
|2,3839
|% 0,66
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-5,87
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,31
|
|Cumhuriyet
|3.327
|3.378
|23,00
|
|Tam
|3.312
|3.396
|23,19
|
|Yarım
|1.601
|1.643
|11,22
|
|Çeyrek
|803
|821
|5,61
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,05
|
|B. Petrol
|82,17
|82,17
|0,91
|