***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2021 13:40
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967368
BIST
16:311.380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -11,90
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
16:318,8925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0239
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
16:3110,2754
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0173
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2538
16:31503,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,38
|Açılış
|: 503,04
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler16:31
|KTSKR
|39,94
|291.039.873
|% 9,97
|
|PAMEL
|53,60
|11.572.358
|% 5,20
|
|CANTE
|14,55
|58.874.220
|% 3,85
|
|TUREX
|11,68
|54.440.589
|% 3,09
|
|BASGZ
|29,62
|43.333.924
|% 2,78
|
|MAREN
|9,13
|578.461.374
|% -5,49
|
|EDATA
|10,20
|18.749.436
|% -3,23
|
|MANAS
|16,00
|6.394.431
|% -3,03
|
|VBTYZ
|20,38
|23.241.329
|% -2,95
|
|MTRKS
|31,86
|12.692.587
|% -2,69
|
|MAREN
|9,13
|578.461.374
|% -5,49
|
|KTSKR
|39,94
|291.039.873
|% 9,97
|
|ORCAY
|17,31
|82.452.884
|% 1,41
|
|OYYAT
|29,94
|52.378.252
|% -0,53
|
|TEZOL
|14,38
|48.110.779
|% -2,64
|
|MAREN
|9,13
|578.461.374
|% -5,49
|
|KIMMR
|3,31
|43.568.320
|% 0,61
|
|KTSKR
|39,94
|291.039.873
|% 9,97
|
|ORCAY
|17,31
|82.452.884
|% 1,41
|
|TEZOL
|14,38
|48.110.779
|% -2,64
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8892
|8,8925
|% 0,27
|
|Euro
|10,2704
|10,2754
|% -0,17
|
|Sterlin
|12,0366
|12,0969
|% -0,06
|
|Frank
|9,5449
|9,6024
|% 0,34
|
|Riyal
|2,3662
|2,3780
|% 0,41
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|-3,69
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.382
|27,00
|
|Tam
|3.313
|3.397
|24,10
|
|Yarım
|1.601
|1.643
|11,66
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,83
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,58
|81,58
|-0,98
|
Seans Raporu
16:31
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-
16:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 17 kaybederek (% -1.00 ) 1, 207
-
16:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, NUGYO, DOBUR, KTSKR, MERIT
-
16:40
KTSKR, PENGD, PRKAB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:40
ORMA, GLYHO, SEYKM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:40
Bu seansda işlem gören 263 hisse senedinden 57 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 198 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 8 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem