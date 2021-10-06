***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2021 13:41
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967369
BIST
14:081.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -13,13
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
14:088,9183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0497
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
14:0810,2981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0054
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2734
14:08502,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,66
|Açılış
|: 502,32
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,14
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler14:08
|NUGYO
|12,43
|17.520.058
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,24
|2.852.733
|% 9,33
|
|KTSKR
|39,56
|194.549.807
|% 8,92
|
|SEYKM
|18,00
|17.217.728
|% -10,00
|
|HURGZ
|2,03
|30.399.478
|% -9,78
|
|MARTI
|1,38
|19.192.016
|% -9,21
|
|PETKM
|6,18
|1.076.837.904
|% -7,21
|
|ORMA
|26,50
|345.044
|% -6,03
|
|PETKM
|6,18
|1.076.837.904
|% -7,21
|
|EREGL
|16,48
|1.059.536.209
|% 2,04
|
|GARAN
|9,23
|643.055.043
|% -0,54
|
|TUPRS
|120,50
|631.453.869
|% -0,33
|
|KRDMD
|6,35
|543.025.881
|% 0,00
|
|PETKM
|6,18
|1.076.837.904
|% -7,21
|
|TSKB
|1,19
|137.703.487
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,36
|260.328.233
|% -0,42
|
|KRDMD
|6,35
|543.025.881
|% 0,00
|
|ODAS
|1,42
|102.609.848
|% -1,39
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9149
|8,9183
|% 0,56
|
|Euro
|10,2911
|10,2981
|% 0,05
|
|Sterlin
|12,0688
|12,1293
|% 0,21
|
|Frank
|9,5633
|9,6209
|% 0,53
|
|Riyal
|2,3713
|2,3832
|% 0,63
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|-5,77
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,66
|
|Cumhuriyet
|3.319
|3.369
|14,00
|
|Tam
|3.310
|3.393
|20,86
|
|Yarım
|1.600
|1.642
|10,09
|
|Çeyrek
|802
|821
|5,05
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,06
|
|B. Petrol
|82,22
|82,22
|0,96
|
Seans Raporu
14:08
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