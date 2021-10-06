***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2021 13:42
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967370
BIST
15:001.380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -11,95
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
15:008,9081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0395
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
15:0010,3028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0101
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2734
15:00503,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,51
|Açılış
|: 503,25
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,74
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler15:00
|DOBUR
|26,40
|3.430.929
|% 10,00
|
|NUGYO
|12,43
|17.614.191
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|263.360.930
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|17.448.686
|% -10,00
|
|HURGZ
|2,03
|30.538.052
|% -9,78
|
|MARTI
|1,38
|23.070.917
|% -9,21
|
|PETKM
|6,18
|1.165.491.099
|% -7,21
|
|ORMA
|26,50
|345.044
|% -6,03
|
|PETKM
|6,18
|1.165.491.099
|% -7,21
|
|EREGL
|16,47
|1.083.756.504
|% 1,98
|
|TUPRS
|120,50
|748.928.297
|% -0,33
|
|GARAN
|9,24
|717.645.496
|% -0,43
|
|KRDMD
|6,34
|550.003.707
|% -0,16
|
|PETKM
|6,18
|1.165.491.099
|% -7,21
|
|TSKB
|1,19
|146.581.049
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,36
|264.315.021
|% -0,42
|
|KRDMD
|6,34
|550.003.707
|% -0,16
|
|GARAN
|9,24
|717.645.496
|% -0,43
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9047
|8,9081
|% 0,45
|
|Euro
|10,2818
|10,3028
|% 0,10
|
|Sterlin
|12,0695
|12,1301
|% 0,22
|
|Frank
|9,5598
|9,6174
|% 0,50
|
|Riyal
|2,3714
|2,3833
|% 0,63
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-4,35
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,78
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.398
|24,94
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|12,06
|
|Çeyrek
|803
|822
|6,03
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,38
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,97
|81,97
|0,71
|
Seans Raporu
15:00
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