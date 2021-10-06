***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2021 14:14
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967378
BIST
17:051.375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -17,12
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
17:058,8943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0257
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
17:0510,2671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0256
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2535
17:05503,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,48
|Açılış
|: 503,13
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler17:03
|NUGYO
|12,43
|17.634.800
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.767.186
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.203.028
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|23.363.805
|% -10,00
|
|PETKM
|6,11
|1.667.808.132
|% -8,26
|
|MARTI
|1,40
|29.035.067
|% -7,89
|
|RALYH
|4,19
|3.617.985
|% -7,10
|
|HURGZ
|2,10
|49.008.437
|% -6,67
|
|PETKM
|6,11
|1.667.808.132
|% -8,26
|
|EREGL
|16,20
|1.246.902.080
|% 0,31
|
|GARAN
|9,27
|1.122.494.478
|% -0,11
|
|TUPRS
|119,80
|886.689.795
|% -0,91
|
|THYAO
|13,76
|697.568.436
|% -1,99
|
|PETKM
|6,11
|1.667.808.132
|% -8,26
|
|YKBNK
|2,37
|437.249.254
|% 0,00
|
|TSKB
|1,19
|167.914.794
|% -1,65
|
|GARAN
|9,27
|1.122.494.478
|% -0,11
|
|KRDMD
|6,31
|629.281.966
|% -0,63
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8904
|8,8964
|% 0,31
|
|Euro
|10,2620
|10,2706
|% -0,21
|
|Sterlin
|12,0292
|12,0896
|% -0,12
|
|Frank
|9,5398
|9,5972
|% 0,29
|
|Riyal
|2,3645
|2,3764
|% 0,34
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-0,36
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,56
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.311
|3.394
|21,59
|
|Yarım
|1.600
|1.642
|10,44
|
|Çeyrek
|803
|821
|5,22
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,42
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,23
|81,23
|-1,33
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
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17:15XU100
Endeks 1, 376 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 13, 157.00 milyon TL de
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17:15BLCYT
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 15.44 lira fiyatla işlem gören hissede 388, 037 adet işlem
-
17:13BSOKE
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 2.52 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 571, 921 adet işlem
-
17:11BSOKE
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 2.53 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 571, 621 adet işlem
-
17:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 05 kaybederek (% -1.07 ) 1, 207