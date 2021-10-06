***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2021 14:22
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967379
BIST
15:271.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -10,69
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
15:278,8951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0265
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
15:2710,2775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0152
|Açılış
|: 10,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2538
15:27503,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,94
|Açılış
|: 503,60
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,79
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler15:25
|NUGYO
|12,43
|17.632.550
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.546.138
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|263.845.562
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|17.523.656
|% -10,00
|
|MARTI
|1,37
|24.661.090
|% -9,87
|
|HURGZ
|2,03
|30.682.693
|% -9,78
|
|PETKM
|6,16
|1.245.334.511
|% -7,51
|
|RALYH
|4,20
|2.696.955
|% -6,87
|
|PETKM
|6,16
|1.245.334.511
|% -7,51
|
|EREGL
|16,42
|1.119.234.246
|% 1,67
|
|GARAN
|9,28
|937.145.733
|% 0,00
|
|TUPRS
|120,70
|774.077.292
|% -0,17
|
|KRDMD
|6,34
|561.213.801
|% -0,16
|
|PETKM
|6,16
|1.245.334.511
|% -7,51
|
|TSKB
|1,19
|152.579.365
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,37
|290.400.434
|% 0,00
|
|GARAN
|9,28
|937.145.733
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,34
|561.213.801
|% -0,16
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8905
|8,8929
|% 0,27
|
|Euro
|10,2550
|10,2650
|% 0,05
|
|Sterlin
|12,0515
|12,1120
|% 0,07
|
|Frank
|9,5441
|9,6016
|% 0,33
|
|Riyal
|2,3663
|2,3782
|% 0,42
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|-3,61
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,98
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|28,12
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|13,60
|
|Çeyrek
|804
|823
|6,80
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,42
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,75
|81,75
|0,49
|
Seans Raporu
15:25
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