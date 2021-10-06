***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2021 14:24
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967381
BIST
14:581.380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -12,05
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
14:588,9066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0380
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
14:5810,2869
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0058
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2734
14:58503,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,72
|Açılış
|: 503,38
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,74
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler14:58
|DOBUR
|26,40
|3.428.447
|% 10,00
|
|NUGYO
|12,43
|17.613.619
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|261.003.991
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|17.414.828
|% -10,00
|
|MARTI
|1,37
|23.024.210
|% -9,87
|
|HURGZ
|2,03
|30.537.849
|% -9,78
|
|PETKM
|6,17
|1.162.485.701
|% -7,36
|
|ORMA
|26,50
|345.044
|% -6,03
|
|PETKM
|6,17
|1.162.485.701
|% -7,36
|
|EREGL
|16,46
|1.079.292.368
|% 1,92
|
|TUPRS
|120,40
|743.331.491
|% -0,41
|
|GARAN
|9,23
|706.504.218
|% -0,54
|
|KRDMD
|6,34
|546.851.929
|% -0,16
|
|PETKM
|6,17
|1.162.485.701
|% -7,36
|
|TSKB
|1,19
|146.422.830
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,36
|264.170.160
|% -0,42
|
|KRDMD
|6,34
|546.851.929
|% -0,16
|
|DOHOL
|2,56
|201.270.755
|% -1,92
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9040
|8,9066
|% 0,43
|
|Euro
|10,2833
|10,2869
|% -0,06
|
|Sterlin
|12,0665
|12,1270
|% 0,19
|
|Frank
|9,5595
|9,6171
|% 0,49
|
|Riyal
|2,3714
|2,3832
|% 0,63
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|-5,69
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,80
|
|Cumhuriyet
|3.327
|3.378
|23,00
|
|Tam
|3.316
|3.400
|27,36
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|13,23
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,62
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,37
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,41
|-0,04
|
|B. Petrol
|82,03
|82,03
|0,77
|